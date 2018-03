«En el último 'casting' para Darth Vader sentí que el Lado Oscuro de la Fuerza me poseía» Spencer Wilding, ayer, con el casco de Darth Vader, último personaje al que ha dado vida. :: Jon sedano 'Harry Potter', 'Star Wars' o 'Juego de Tronos' son algunas de las sagas en las que el actor, que visita estos días Freakcon, ha aparecido caracterizado Spencer Wilding Darth Vader en 'Rogue One: Una historia de Star Wars' JON SEDANO* EN TWITTER: @JONSEDANO MÁLAGA. Domingo, 4 marzo 2018, 00:43

El rostro de Spencer Wilding puede que no nos suene de forma directa, pero ha estado presente en la mayoría de sagas populares actuales: 'Star Wars', 'Guardianes de la Galaxia', 'Harry Potter', 'Juego de Tronos' o 'Doctor Who', entre otras. El polifacético actor galés, con sus más de dos metros de estatura, se ha especializado en dar vida a personajes de lo más peculiares, siendo Darth Vader el último al que ha dado vida en la gran pantalla.

-¿Cómo consiguió el papel para interpretar a Darth Vader?

-Todo empezó cuando nací, hace más de cuarenta años. Desde entonces me he estado preparando para el papel. Nunca fui a la escuela de artes escénicas, aprendí a actuar gracias a la experiencia que me daba la vida. Empecé a hacer boxeo y 'kick boxing', logrando grandes títulos, y gracias a ello di el salto al cine. Para interpretar a Vader tuve que hacer dos audiciones. En la primera no me dijeron para qué personaje era, solo que era importante, pero en la segunda me di cuenta de que era Vader, aunque el nombre estaba tachado: movía las manos como él y las frases terminaban con una fuerte respiración.

LAS CLAVES Spencer Wilding comenzó su carrera con 'Harry Potter', interpretando a un hombre lobo Con algo más de dos metros de altura, ha sido campeón de boxeo y 'kick boxing' en Reino Unido

-¿En la escena de 'Star Wars: Rogue One', añadió algo propio o fue todo en base a las directrices del director?

-De los 14 personajes que he interpretado, que van desde alienígenas hasta monstruos, pasando por humanos, cada uno tiene su propio espíritu y presencia. Esos dos puntos te toman como persona y te transforman en el personaje que estás interpretando. En el último 'casting' para Darth Vader, que fue en persona ante el director, entré allí y sentí el Lado Oscuro de la Fuerza tomar control de mí mismo. Aunque la escena de la oryeba era pequeña, se dieron cuenta de que yo era Darth Vader, no Spencer Wilding interpretando al Lord. El personaje te elige a ti, no tú a él.

-¿Qué sintió al interpretar a uno de los villanos más carismáticos del cine?

-Cuando te pones el traje te transportas al personaje, sientes que eres él de verdad, sientes la Fuerza y el ser oscuro que eres en ese momento. Asumes que eres un Lord Sith.

-¿De todos los personajes a los que ha interpretado, con cuál se ha sentido más cómodo?

-Probablemente me sienta más identificado con el personaje de Mason, de la película 'Green Street 3'. Es una película sobre hooligans donde el actor principal es Scott Adkins, que hace de líder de un grupo. La película me llevó a mis tiempos en los que hacía artes marciales y me encontré de nuevo conmigo mismo.

-Y en el caso de las sagas en las que ha aparecido, ¿cuál ha sido su preferida?

-He interpretado a personajes muy icónicos. Me encantan los monstruos y el haberle dado vida a Frankenstein, al Hombre Lobo, al Yeti o a alguno en 'Juego de Tronos'. Por lo que me quedo con todos estos, con los monstruos. Es muy difícil elegir solo a uno, ya que cada uno me lleva a un punto muy diferente, tanto a nivel personal como espiritual.

-¿Cómo es trabajar con efectos especiales?

-Es asombroso. Me encanta el cine y con los efectos especiales puedes imaginar y mostrar cualquier cosa. Para mí es vivir un sueño. Estás rodeado de personas que también están participando en él, desde albañiles hasta fontaneros que trabajan por generar efectos especiales diferentes. Me siento en casa, siento la electricidad recorrer mis venas y me llegó hacer amigo de mis personajes, de hecho les llevo en mi cabeza (ríe).

-¿Le gustaría añadir algo más?

-Sí, quiero enviar un mensaje a los más pequeños. Cuando yo era niño era disléxico y viví tres cuartas partes de mi vida con ella. Pero nunca hay que detenerse. Leer siempre es importante y hay que luchar por lo que uno quiere. Ah, y comeos siempre las judías.