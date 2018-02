«Lo voy a vivir con muchos nervios» «En una disciplina tan técnica, mi labor consiste en traducir al espectador los conceptos para que los entienda», dice la comentarista. :: r. c. La expatinadora Marta Senra lleva 23 años comentando el patinaje artístico en Eurosport.Ahora confía en narrar el oro de Javier Fernández en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 9 febrero 2018, 01:14

Muchos no le pondrán cara, pero la madrileña Marta Senra lleva siendo la voz del patinaje artístico en nuestro país -con permiso de Paloma del Río- los últimos 23 años. Esta campeona de España y jueza en competiciones internacionales ha visto crecer a Javier Fernández en la pista de hielo desde que era pequeño. Después de ganar dos campeonatos del mundo y seis europeos consecutivos, al patinador le falta poner el broche a su carrera y conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran a partir de hoy (12.00 horas, en DMAX y Eurosport, hasta el 25 de febrero) en la ciudad surcoreana de Pyeongchang.

- ¿Ganará Javier Fernández al fin el oro olímpico?

- Solo está al alcance de unos pocos elegidos, pero tiene todo de su parte para conseguirlo. La competición va a ser difícil, tiene muy buenos rivales, gente que está llevando este deporte a otro nivel. Él siempre dice que su carrera es como un árbol de Navidad muy bonito, pero al que le falta todavía la estrella de la medalla olímpica.

- ¿Usted también lo vive con nervios?

- ¡Muchos! La última vez que estuve con Javier, en las pasadas navidades, me comentó que en una escala del uno al diez, él llega al diez en nervios cuando compite. Yo le respondí que seguramente me ponga igual de nerviosa que sus padres. Va a ser muy intenso, se me pone la carne de gallina de pensarlo.

- Dicen que en la sala de comentaristas intenta imitar sus ejercicios.

- ¡Sí, pero yo no hago cuádruples! (risas). Yo no me doy cuenta, me lo tienen que decir. Lo que pasa es que me conozco sus programas y he sido patinadora, no puedo evitarlo. Además, no me puedo estar quieta. A los entrenadores les pasa lo mismo, marcan el ritmo de las combinaciones.

- ¿Desde cuándo le conoce?

- Desde que era pequeñito. Recuerdo verle acompañando a su hermana Laura, que era la que patinaba, a una pista de hielo que había en el barrio de Aluche y que ya no existe.

- ¿Cómo empezó usted?

- Me viene de familia. Mi madre fue una de las pioneras en España, así que he sido patinadora desde que tenía dos años. Ahora hay más federados, el deporte se conoce, se valora y se admira. El problema que tenemos en este país son las instalaciones; hay muy pocas porque son muy caras. Hace falta más nivel y más competiciones, porque con Javier hemos tenido la visibilidad, este deporte ha aparecido.

El envoltorio

- Ahora es la voz de este deporte.

- Llevo 23 años, desde que abrieron Eurosport España. Me ofrecieron hacer una prueba y me encantó. Yo en esa época, corría 1995, todavía competía, y además formo parte de jurados internacionales en determinadas competiciones. Me gustó la experiencia y me sentí cómoda, aunque entonces era un deporte desconocido.

- ¿Es importante ser didáctico para el público profano?

- Yo soy muy técnica, pero trato siempre de traducir los conceptos para que se entiendan. Explico lo que es un salto, un cuádruple, cuándo hay que hacerlo... Esa es nuestra labor, explicar al espectador por qué la clasificación queda como queda. En ocasiones alguien se cae y acaba ganando, y a veces eso no se entiende, pero es por la dificultad del ejercicio. Hay mucha más táctica de lo que parece en este deporte.

- ¿Hasta qué punto es importante la elección de la música y el vestuario?

- Es muy importante porque es una disciplina artística, por eso es tan difícil. Por un lado están los movimientos técnicos, que tienen que ser exactos, pero además tiene que estar en un envoltorio, que es la coreografía y el vestuario. Y todo sobre unas cuchillas que miden menos de dos centímetros. En eso Javier es el mejor, sus interpretaciones son memorables. El patinaje es difícil, pero tiene que parecer fácil.