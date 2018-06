La vida secreta de los gemelos Scott de 'La casa de los sueños' Los hermanos Jonathan y Drew han hecho de su apellido una prestigiosa marca que les ha reportado una fortuna ABC Sábado, 16 junio 2018, 17:47

Los apuestos gemelos Drew y Jonathan Scott, de 40 años, se han mundialmente conocidos como presentadores del reality show inmobiliario 'La casa de tus sueños', que en España se emite en Divinity. El programa, originario de Canadá y que ha alcanzado las nueve temporadas y los cinco continentes, trata sobre cómo los hermanos Scott (agente inmobiliario Drew y contratista Jonathan) ayudan a parejas y a familias a comprarse una casa para posteriormente arreglarla.

Las personas que acuden al programa y escuchan y obedecen ciegamente los consejos de los hermanos Scott, pero lo cierto es que es más bien poco lo que se sabe sobre sus vidas. Cuando están ante las cámaras, cada uno se dedica a interpretar su papel: mientras Drew se encarga de los trámites inmobiliarios, Jonathan piensa cómo podrían renovar y decorar la casa una vez comprada. Y no solo es así en 'La casa de tus sueños', sino también en sus otros tres programas televisivos y en su espacio radiofónico. Desde bien pequeños los dos hermanos son inseparables.

Ya con 18 años los dos hermanos se adentraron en el negocio inmobiliario: compraron una casa, la decoraron y luego la vendieron con 50.000 dólares de beneficio, explica ABC en un amplio reportaje. Con el paso de los años fueorn consolidando su posición, hasta que en 2004 crearon su propia inmobiliaria, la Scott Real Estate. Siete años, en 2011, comenzaron con 'La casa de tus sueños', donde alcanzaron fama mundial e hicieron de su apellido una marca de prestigio a la que están sacando buen provecho.

El dinero suele ser suficiente para encontrar pareja, pero si encima tienes belleza todo es mucho más fácil. Y en su caso tienen las dos cosas. El pasado 12 de mayo Drew, el gemelo sin barba, celebró en Italia por todo lo alto su boda con Linda Phan, su pareja desde 2010. La «boda de los sueños», que fue retransmitida por la televisión estadounidense, tuvo más de 300 invitados y todos los detalles estuvieron cuidados al milímetro. «Fue mucho más de lo que podríamos haber imaginado», declaró la novia para la revista People, encargada de hacer las fotografías del evento.

Los novios hicieron un razonamiento muy sencillo para elegir el lugar la vida: a los dos les gusta la pizza, y ese fue el motivo para darse el «sí, quiero» en Italia. Los invitados que hasta allí se desplazaron fueron agasajados con dos bolsas de viaje de diseño y cortadores de pizza. Por su parte, las damas de honor recibieron unas carteras confeccionadas artesanalmente por mujeres ecuatorianas. La tarta fue otro de los aspectos más originales de la celebración, pues era una receta personalizada creada por el programa «Cake Hunters» con cuatro sabores: vainilla con queso de cabra y balsámico de fresa, terciopelo rojo, zanahoria y chocolate de avellanas.

También la despedida fue un evento espectacular organizado por Jonathan, que pocas semanas antes había roto con su pareja tras años de relación. Las casi dos decenas de invitados, vestidos con trajes de colores, guiaron al novio por las calles en busca de un teosoro que resultó ser un reencuentro con su prometida: «Eso es lo único que queríamos: que al final del día celebráramos juntos», dijo Drew poco después.

«Seguimos flotando en las nubes. No podía haber sido más mágico. Estuvimos rodeados de tantos seres queridos y en un lugar tan hermoso que es irreal. Somos muy afortunados», comentó un abrumado Drew tras ser ovacionado por sus invitados en señal de agradecimiento. Aunque aún no se ha sabido dónde celebrarán su luna de miel, está claro que el acaudalado presentador no va a escatimar gastos en el viaje.