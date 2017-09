'Velvet' en las trincheras Las protagonistas de 'Tiempos de guerra'. :: atresmedia Antena 3 estrena 'Tiempos de guerra',una serie protagonizada por un grupo de enfermeras en pleno conflicto colonial con Marruecos de 1921. «Que nadie espere una lección de historia» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:04

Septiembre ha tenido que llegar a su tercera semana para que las principales cadenas empiecen a desplegar sobre el tapete de la programación sus principales apuestas para la nueva temporada. Los enfrentamientos en 'prime time' están medidos al milímetro, tanto que este año ha habido más cautela en los despachos de la tele. Por eso, Antena 3 ha decidido escoger el miércoles (un día después de que Telecinco programara el regreso de 'Gran Hermano' y TVE el de 'MasterChef Celebrity') para estrenar uno de sus buques insignia, 'Tiempos de guerra' (esta noche, a partir de las 22.40 horas). Una serie que retrocede a 1921, a la Guerra de Marruecos que llevó a España a sacrificar a muchos soldados en pos del mantenimiento de sus posesiones en el Magreb justo después del Desastre de Annual. Aunque las protagonistas de esta historia serán las mujeres, concretamente un grupo de enfermeras lideradas por la duquesa de la Victoria (interpretada por Alicia Borrachero), un personaje real que fundó la Cruz Roja en nuestro país. Le acompañan las actrices Amaia Salamanca (Julia Ballester), Verónica Sánchez (Pilar de Soraluce), Anna Moliner (Magdalena Medina) y Alicia Rubio (Verónica Montellano), con la aparición especial de José Sacristán, en el papel del teniente coronel Vicente Ruiz.«Son señoritas de la alta aristocracia que abandonan voluntariamente una vida de lujo para cumplir con su deber y ayudar a los demás, no se esperan lo que van a encontrar en la guerra. Mi responsabilidad es que a estas chicas no me las maten en el campo de batalla. Pero no es una serie histórica, que nadie espere una lección realista», explica Borrachero a este periódico.

En cierto sentido, Antena 3 ha recogido en 'Tiempos de guerra' el testigo de 'Velvet' (ahora en Movistar +). Ambas ficciones tienen puntos similares muy del gusto de la audiencia del canal, como que pertenecen a la misma productora, Bambú, y están centradas en el amor en tiempos truculentos. Aunque en este caso, las cómodas galerías de moda se sustituyen por los pesares y horrores de las trincheras rifeñas del conflicto colonial.

Enseñanzas de cirugía básica

«A veces el equipo de maquillaje preparaba amputaciones que nos impactaban»

«Tienen tomada muy bien la medida de jugar con el contexto histórico y al mismo tiempo con el amor, que suaviza la trama en un entorno de guerra. Aunque esta serie será un poco más dura que 'Velvet'. Aquí hay personajes femeninos fuertes, pero no la tildaría de serie para mujeres, quiero pensar que los hombres también quieren ver papeles de mujeres interesantes», adelanta Verónica Sánchez.

Los horrores de la guerra marcarán para siempre la vida y el carácter de estas damas enfermeras. Rodeadas de dolor, de sufrimiento, de sangre... circunstancias excepcionales a las que tendrán que adaptarse. Para ello, todo el elenco recibió clases de cirugía básica de una época en la que el cloroformo era la única forma de sedar a los pacientes. «Hemos estudiado manuales de enfermería de la época. Yo no soy escrupulosa y acabábamos todas manchadas de sangre de atrezo, pero a veces el equipo de maquillaje preparaba amputaciones que nos impactaban mucho... Aunque la serie no cae en lo explícito», confiesa Sánchez.