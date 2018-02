Vélez-Málaga se sube al carro de los rodajes con una serie sobre narcos

‘Sin tetas no hay paraíso’ (2008 y 2009), ‘La reina del Sur’ (2011), ‘El Príncipe’ (2015 y 2016) y ‘El accidente’, que anoche concluyó su primera temporada en Telecinco, son sólo algunas de las series de gran éxito que en los últimos años han tenido el narcotráfico como eje principal de sus tramas. Bandas organizadas, alijos, operativos policiales, historias de amor, amistad, dinero fácil y todo lo que ello conlleva han sido retratados en estos títulos, que han tenido un gran éxito de audiencia.

‘Torre de Narcos’, escrita y dirigida por el actor y realizador colombiano Mario Bolaños, quiere seguir esta estela. Para el rodaje han elegido Vélez-Málaga, donde comenzaron el pasado lunes y tienen previsto terminar el próximo día 23. Serán 12 capítulos, que se estrenarán este próximo verano. En un principio, es una serie producida para Internet, aunque sus creadores tratarán de que pueda ser comprada también por alguna cadena de televisión.

En el reparto, junto al propio Bolaños, hay un buen puñado de caras muy conocidas de la pequeña pantalla y del teatro en nuestro país. Manolo Caro, Luis Zahera, Josep Linuesa, Mónica Corrales, Salva Suay, Vicky Villanueva y Armando del Río encabezan el reparto de esta producción que parte de un argumento sencillo, aunque de lo más inquietante: «Después de salir de la cárcel, unos narcos buscan el dinero que escondieron en las famosas cuevas de Vélez-Málaga, España. Una pareja de chavales, por casualidad, se encuentran los dos millones de euros dentro de una mochila, una fortuna, pero también una desgracia para ellos, ya que su vida será un infierno». Mezcla de ‘thriller’ con comedia, «es un producto que va a gustar mucho», dijo ayer a SUR el jefe de producción, Carlos Ruiz.

El rodaje comenzó el pasado lunes en la céntrica plaza de Las Carmelitas de Vélez-Málaga, donde se seleccionaron además a los primeros extras. «Vamos a rodar casi todo en exteriores, la luz aquí es magnífica», comentó. Ayer estuvieron en las antiguas canteras de San Pitar, en Valle-Niza, donde se vieron ya las primeras persecuciones y armas de fuego. El puerto de Caleta, el paseo marítimo de Torre del Mar, el hotel Mainake o Larios 13, un local de hostelería, serán también escenarios del rodaje.

Bolaños agradeció la predisposición y colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga «sin la cual no hubiese sido posible poner en marcha el proyecto». «Tuve la suerte de conocer la ciudad hace un año y me encantó la zona, el clima, las localizaciones, por lo que no tuve dudas de que sería el lugar perfecto para mi proyecto de serie», afirmó. Mario Bolaños aseguró además que la intención de la serie es contar una historia al mismo tiempo que se dan a conocer diferentes puntos del municipio y de la Axarquía, «con el objetivo de engrandecer la faceta cultural y turística de esta zona», manifestó el actor y realizador.