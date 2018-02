'TRIUNFITOS' MAYORES Y MENORES

Entre los mimbres absurdos que maneja 'Hora punta' hay que poner en buen lugar la peregrina idea de llevar a dos 'triunfitas' menores teniendo 'El hormiguero' a los mayores. Amaia y Alfred con Pablo Motos; Aitana y Ana Guerra, con Cárdenas. No era difícil intuir la audiencia. 'El hormiguero' hizo la tercera mejor de su historia, con un 19,4% de cuota de pantalla y 3.983.000 espectadores. 'Hora punta' se quedó en 6,7% y 1.418.000. Tampoco extraña que el programa de Antena 3 lo vea más gente; siempre lo hace, pero parece ridículo por parte del de La 1 llevar ese día a las intérpretes de 'Lo malo', carro al que hasta se ha subido Leticia Dolera haciendo un videoclip con sus amigas en un coche. Videoclip que Cárdenas les enseñó. «¿Esa es la de 'REC'?», preguntaron. Claro, que Aitana tampoco sabía quién era Isabel Gemio.

En otra galaxia, la de 'El hormiguero', Amaia y Alfred se prolongaron hasta las 23.25. Anda que iban a soltar antes el caramelo, que consistió en hablar de pedos, quedarse con Motos («De nuestra relación no hablamos») o interpretar la canción de Eurovisión. Ella al piano; él, con la guitarra. Esa canción ('Tu canción') que empieza con Alfred poniendo una cara y voz tan extraña que habría llevado al público de 'El semáforo' a la cacerolada. Mi parte favorita fue cuando Amaia contó la primera vez que vio a Alfred: «Me acuerdo de los 'castings'. Veía a un tío con un trombón y decía 'pobre'». A mí es la sensación que me sigue dando el muchacho, sobre todo al lado de ella. Es verdad que al escucharlo, Amaia cambió: «Mira qué bien toca. Pues no da pena». Bueno.

A los de 'Maestros de la costura' les trajeron a una monja dominica (una de verdad, no Lucía Caram) para hacer un hábito. Uno de los de antes, con túnica, escapulario, toca... Les llevan a una de Iesu Communio y no tienen problema en confeccionar el saco vaquero en 90 minutos. La diferencia entre una dominica y una de Iesu Communio a la hora de vestirse es la que hay entre Gay Talese y Muñoz Molina. Menos mal que 'Maestros...' está grabado, que si no nos malvisten a Amaia y Alfred.