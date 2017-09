Juan y Medio y sus compañeros de programa recibirán un curso de igualdad de género La RTVA "rechaza el tono del sketch" del espacio de Canal Sur EUROPA PRESS SEVILLA Martes, 19 septiembre 2017, 16:09

El subdirector general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Joaquín Durán, ha aseverado que esta institución "rechaza el tono del sketch" que tuvo lugar en el programa 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur Televisión, en el que su presentador Juan y Medio cortaba la falda a una compañera y que fue calificado de una "broma". "Fue un lamentable y desafortunado error que sobrepasó la idea inicial que era hacer una broma", ha admitido.

Durán se ha pronunciado así este martes durante la Comisión de Control de la RTVA en el Parlamento después de que los hechos acontecidos en el programa provocasen numerosas reacciones en redes sociales y las quejas de partidos políticos. "Lo primero es que Canal Sur y la RTVA no comparte y rechaza el tono del sketch", ha insistido Durán, que ha argumentado que "una de las señas de identidad de la RTVA es el respeto a la igualdad" y que desde que se tuvo conocimiento de la repercusión de lo ocurrido "se rechazó con rotundidad" ese tipo de comportamientos.

Además, Durán ha informado de que la RTVA ha suscrito un convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer para "poner encima algunas medidas útiles" como la extensión de los cursos sobre igualdad de género a los trabajadores de las productoras de programas, ya que, hasta ahora solo se estaban ofreciendo a los trabajadores de Canal Sur TV y Canal Sur Radio.

El subdirector ha asegurado que tras lo ocurrido la corporación pública "no se quedó parada" y, en un primer momento emitió un comunicado a través de la red social Twitter y "el propio programa lanzó tuits de disculpa, además de la copresentadora que calificó de lamentable el tono con el que se estaba tratando el tema en las redes sociales". Además, según ha narrado Durán, la dirección de la RTVA se puso en contacto con la productora Indalo y Media, que produce el programa de Juan y Medio, para "recordarle los principios" en los que se basa la RTVA, al igual que hizo con otras productoras con las que trabaja la corporación.

"Desde la productora transmitieron que se sentían abrumados por el impacto de la preocupación y anunciaban trabajar en el autocontrol del contenido", ha añadido. También, ha apuntado que en la RTVA se ha pedido a los coordinadores de contenido que hagan hincapié en "recordar a todas las empresas con las que se trabaja el deber de extremar la precaución con el contenido sensible y con la igualdad de género". Por otro lado, ha señalado que el presentador Juan y Medio "pidió disculpas durante dos días".

En este sentido, ha insistido en que se trabajará en el control de los contenidos y ha apuntado que cuando se produjo el comportamiento en cuestión, con el desconocimiento a priori de la dirección, fue porque "no se puede ejercer la censura previa" y porque "fue una broma sobre la que se pusieron de acuerdo los presentadores minutos antes del programa" por lo que "nadie conocía lo que iba a ocurrir".

Por otro lado, el subdirector ha manifestado que es necesario poner "un poco de mesura" en esta historia para que no se ponga en cuestión la trayectoria de un programa como 'La Tarde, aquí y ahora' porque, según ha explicado, "un acto de humor desafortunado no debe invalidar el valor de un programa que está valorado como servicio público". En este sentido, ha argumentado que dicho programa ha ofrecido "alrededor de cinco mil horas y no ha tenido queja" y eso es "prueba de lo inusual que es esta situación".

Así, ha sostenido que dicho programa "es todo un servicio público" porque ayuda a solucionar problemas como "la soledad de nuestros mayores". Además, ha defendido a Juan y Medio porque "no solo es un presentador rentable, sino que se encarga de transmitir los valores del programa".

Con todo, Durán ha insistido en que la RTVA "trabaja" para que este "lamentable error no vuelva a producirse". "Reiterar, dejando claro que RTVA y Canal Sur no comparte y rechazada el tono del scketch que nos parece un error lamentable y desafortunado que sobrepasó la idea inicial de hacer una broma en el programa".

Linchamiento a la RTVA

Durán ha lamentado que "este asunto ha terminado desatando un linchamiento a posteriori contra Canal Sur": "Hay una nueva campaña de linchamiento a Canal Sur y, aunque esto no justifica la broma, esto también ha existido", ha dicho, al tiempo que ha añadido que esto es algo "injusto" porque "un error no puede desatar la enorme cantidad de críticas salvajes e inoportunas" que, según ha dicho, se han vertido sobre la RTVA.

También ha apuntado que la repercusión de la cuestión "ha sido más por la difusión que se ha dado en las redes sociales" y en este punto ha criticado que "se hable de la responsabilidad de la RTVA que tiene como servicio público", pero por otro lado "con 140 caracteres se pueda publicar gratuitamente reflexiones que a veces con sentencias y hasta linchamiento". "Nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que no vuelva a suceder, pero nadie cuestiona la respuesta de los retuits del vídeo", ha añadido.

Reacciones

La diputada de Ciudadanos María Isabel Albás ha manifestado que "el problema radica en que estos fallos pasan" y "con la audiencia que tienen los programas donde pasa" es "una falta de respeto que a día de hoy sucedan estas cosas". "Lo que se ha avanzado durante estos años da un paso atrás con episodios como este", ha añadido Albás, al tiempo que ha abogado por "trabajar desde la base" para que este tipo de situaciones no se vuelva a producir y para que "se planteen medidas de control" sobre lo que se emite.

El parlamentario de Podemos Jesús Romero ha asegurado que "la cuestión es el hecho en sí" y "cómo se ha considerado de broma". "No hay duda de que es un comportamiento profundamente machista y es lamentable que se considere una broma", ha dicho y ha manifestado que "es más lamentable que haya sido acordado por una mujer" porque, según ha dicho, eso evidencia "la capacidad de un jefe de hacer una gracieta y someter a un trato denigrante" a una empleada.

Además, ha criticado que la RTVA se percatase de la polémica por su repercusión el redes sociales y ha preguntado "qué mecanismos tiene para controlar lo que se emite. También ha denunciado que "del tono de las disculpas tanto de la RTVA como de la productora se deduce que el problema es la mirada de los que ven la televisión" porque, según ha dicho, se dirigen a "quienes se hayan podido sentir ofendidos".

Por su parte, el diputado de IU José Antonio Castro ha compartido "lo inapropiado de la broma" pero ha dicho que "el problema no es meter la pata" sino que aparezcan argumentos como que "era una broma pactada". "Si la broma es de los dos, es que son unos irresponsables porque no han hecho otra cosa que dañar imagen y trayectoria". Además, ha considerado que las disculpas por parte de los presentadores del programa han quedado como un acto de "sacar pecho" más que de disculpa.

Por el grupo del PP, el diputado Guillermo García Longoria ha afirmado que la RTVA debe estar sometida a un "extraño control" que, según ha dicho, en la actualidad "no es eficaz" porque se producen este tipo de "polémicas desagradables". "La imagen debe ser ejemplar", ha dicho, al tiempo que ha reprochado a la dirección de la RTVA porque "es la "última que se entera de las situaciones que pasan en su televisión" y, por tanto, "la última en reaccionar.

Por último, la diputada del PSOE Olga Manzano ha explicado que el hecho que se produjo en el programa "se podía haber evitado" pero forma parte de "la violencia simbólica que está presente en la sociedad y que está integrada". Además, ha apuntado que "la mejor disculpa es el compromiso de que este tipo de episodios no se vuelvan a suceder", por lo que ha solicitado a la RTVA que ponga en marcha los mecanismos necesarios.