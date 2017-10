«El tiempo no conoce fronteras» Mónica López lleva veinte años ocupándose de la información meteorológica. :: tve Mónica López es directora y presentadora de 'El Tiempo' en los telediarios de TVE. Acaba de cumplir 20 años delante de las cámaras. «Siempre he sido vergonzosa, llegué de chiripa», dice esta catalana del Pirineo MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 7 octubre 2017, 00:42

La jefa de 'El Tiempo' de los telediarios de TVE, Mònica López (La Seu d'Urgell, Lleida, 1975), cumplió la semana pasada veinte años desde la primera vez que dijo aquello de «se aproxima un anticiclón» delante de un mapa meteorológico. Durante estos años ha pasado por Vía Digital y TV3, ha escrito cinco libros e incluso ha dado el parte en tiempos de Felipe II para un capítulo de 'El Ministerio del Tiempo. «Fue idea de Javier Olivares, me dijo que lo diera muy seria».

- ¿Qué siente al ver las fotos de sus inicios?

- Parece que fue ayer, pero si te pones a ordenar tu memoria te das cuenta de todo el tiempo que ha pasado desde que empecé, ¡madre mía!

- Muchas personas no se creían que llevara 20 años en la tele.

- Eso es porque la gente es muy simpática (risas). Me han llegado a preguntar estos días si había empezado a dar el tiempo siendo una niña.

- Desde entonces han cambiado mucho los medios.

- Al principio apenas teníamos datos de internet, había muy pocos mapas... Ahora hay estaciones de Aemet y de aficionados en muchos sitios, pero entonces solo contábamos con las estaciones meteorológicas de los aeropuertos. Me acuerdo que en TV3 nos llegaban los mapas vía fax. Parezco la abuela cebolleta pero era así, el día que había viento no se distinguía nada porque estaba todo lleno de líneas.

- ¿Nota al público más educado ahora en la meteorología?

- Sí, hemos hecho mucho, no solo TVE, para que la ciencia de la meteorología esté en la tele. Ahora el público sabe las causas por las que llueve o hace soleado.

- Ha dado hasta el parte en un capítulo de 'El Ministerio del Tiempo'.

- Fue idea de Javier Olivares (su creador). Me propuso que hiciera de mí misma, aunque mucho más seria, porque era en un capítulo en el que Felipe II viaja a nuestra época y controlaba el país. Tenía que recordar a los espectadores que debían participar en las solemnes procesiones. Me costó estar seria porque siempre suelo sonreír cuando doy el tiempo.

- Ha escrito cinco libros y tiene dos hijas, le falta el árbol.

- En casa tengo un almendro, o sea que eso ya está cumplido. ¿Ya me puedo morir, o cómo iba eso? (risas). Me gusta mucho la horticultura.

Sequía histórica

- ¿De joven ya soñaba con presentar en la televisión?

- Nunca, siempre he sido muy vergonzosa. Fue chiripa total, me llamaron para un 'casting' y hasta mi madre me dijo que no me iban a coger porque hablo muy rápido, fíjate. Tuve la suerte de empezar en Vía Digital, en Teletiempo, me veía mi madre y dos más, para mí fueron buenas horas de vuelo, no había tanta presión. Ahora, si me equivoco en TVE la lío parda.

- ¿Estamos en riesgo de sequía?

- La sequía es una de las características de nuestro clima, es algo que ha ocurrido siempre pero con el calentamiento global se incrementa. He leído algunos estudios y he hablado con gente de la Universidad Complutense, y coinciden en que puede ser una de las peores sequías de la historia reciente.

- ¿Se imagina un mapa del tiempo en TVE sin Cataluña?

- El tiempo no conoce de fronteras, ninguna.

- ¿Usted también habla del tiempo en el ascensor?

- (Carcajada) Entre la gente del gremio, del tiempo no.

- ¿Se ve en la tele otros 20 años?

- No lo sé, ¿me podré subir a los tacones? Soy una persona muy inquieta y tengo muchos intereses, así que prefiero vivir al momento.