Es la cadena más criticada, la que más palos recibe, la que siempre está en el punto de mira para mal. A esta nefasta prensa se une la crisis que su modelo de contenidos está experimentando desde hace tiempo. Antaño todo lo que tocaba lo convertía en oro -oro en televisión es audiencia-, pero aquel furor telecinquil ya no es tal. Ni los espacios de corazón cuentan con tantos adeptos como antes, ni los realitys que fabrica el canal son los que gustan a los espectadores. La última edición de 'Gran Hermano' pasó sin pena ni gloria. 'Mujeres y hombres y viceversa' ha sido reubicado en Cuatro porque era un lastre por las mañanas. El nuevo 'Volverte a ver' no ha contado con aceptación ninguna. En asuntos informativos, La Sexta le saca mucha ventaja. En entretenimiento es TVE la que ahora manda (con 'Masterchef' y 'Operación Triunfo' consiguiendo registros espectaculares). Pues bien, dicho todo esto, les diré que en el mes de enero la emisora líder ha sido Telecinco. ¿Por qué Telecinco siempre gana?

Es la cadena más vista por doce meses consecutivos y además este enero ha subido un 0,3 puntos en comparación con el mes pasado. Telecinco gana porque pelea. Porque pone toda la carne en el asador para lograr un buen titular. Este comienzo de año las cosas se le presentaban complicadas con Antena 3 pisándole los talones (beneficiada por sus buenos resultados navideños). El canal de Mediaset probó con cine, dobló 'Got Talent' y compró partidos de fútbol. Sale a ganar y si no no juega. No es mala filosofía.

Pero los grandes baluartes de esta emisora siguen siendo Ana Rosa y el universo 'Sálvame'. Ellos ocupan tres cuartas partes de su programación. De hecho, cuando ellos no hacen acto de presencia (los fines de semana) los datos se resienten. Ana Rosa se tira en pantalla ahora cinco horas al día. Que se dice pronto. Los de 'Sálvame' toman la cadena durante toda la tarde y alguna noche. Y lo que pueden salvamizar lo salvamizan. Los contenidos que una y otros proporcionan son los salvavidas de Telecinco, los que siempre están ahí aunque los grandes formatos le fallen. Los veteranos mandan.