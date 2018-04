El teatro como aprendizaje

Si se cambia Dillon (Texas) por Stanton (Pensilvania), el fútbol americano por el teatro, el entrenador Eric Taylor (Kyle Chandler) por el profesor de literatura Lou Mazzuchelli (Josh Radnor), al tiempo que cualquier espectador un poco atento se percata de que se siguen más o menos las líneas estilísticas planteadas en 'Friday Night Lights' (Peter Berg, 2006-2011) con el fin, al menos lo parece, de trasplantarlas a 'Rise' (Jason Katims, 2018-), resulta ineludible comparar ambas teleseries de la NBC. No solo porque Katims fue guionista y productor ejecutivo de 'Friday Night Lights' (aquella potente serie no lo suficientemente revindicada que giraba sobre un equipo de instituto de fútbol americano y que era mucho más que una serie deportiva), sino porque las decisiones argumentales y estéticas siempre encuentran su reflejo en ella. Aunque, eso sí, con menos luz, de una manera tibia, precisamente en la parte del ensayo musical y acción de Lou, el profesor.

Luces y sombras

El mismo comienzo de la serie, con ese travelling mientras Lou llega en coche al instituto, los rectificados de cámara, los zoom, la música, la descripción de un pueblo típicamente americano que tuvo días mejores, remiten o pretenden remitir a la creación de Peter Berg. El uso de la cámara en mano, los conflictos que se articulan alrededor de los dramas familiares, extendiéndose a lo laboral y, claro, a lo sentimental, están y son el meollo de 'Friday Night Lights'. Alguien dirá que todo esto no es exclusivo de ningún serial y tiene razón. Esto no quiere decir absolutamente nada. El quid radica en las inevitables similitudes. Y son muchas. Cuando Lou Mazzuchelli motiva al grupo de teatro remite a las arengas del entrenador Kyle Chandler, tanto en el sentido como en la forma. Pero en 'Rise' resulta menos natural, más impostado. Los problemas de los personajes permutan de una a otra teleficción. Si se miran las tramas del quarterback Matt Saracen (Scott Potter) y Julie Taylor (Aimee Teegarden) pertenecientes a 'Friday Night Lights', y las de Lillette Suarez (Auli'i Cravalho) y Robie Thorne (Damon J. Gillespie) en 'Rise', uno encuentra paralelismos a pesar de mutar los géneros. Hay más semejanzas. Y esto podría estar bien, pero el tono, el ritmo y la capacidad visual para crear atmósferas y construir las personalidades de los distintos personajes resulta meramente superficial. Las tramas están tratadas de modo precipitado, apenas hay tiempo para cimentar algo más grande, a pesar de que la ficción tiene sus virtudes.

Subir, bajar, crecer

'Rise' está dirigido a un público juvenil y, si se quiere, familiar. Habla de hacerse mayor, de los inevitables conflictos generacionales entre padres e hijos, entre los deseos de la juventud y la responsabilidad y deseos de lo que los padres quieren para sus hijos. A partir de la representación que monta Lou, 'El despertar de la primavera', que aborda temas como el suicidio, el aborto, la homosexualidad… se vierten estas preocupaciones de los jóvenes, distintas a las de los adultos, algo en lo que la serie incide de modo encomiable. Así, se tratan el tema de la religión católica y la moral a través de uno de los personajes que debe interpretar a un gay, la transexualidad a partir de otro de los chicos, el sexo, el alcohol y la amistad y desencuentro entre grupos, la de los deportistas y los del teatro, centrado en Robbie Thorne, la estrella del equipo de fútbol americano que también es el protagonista del montaje teatral. Todas las subidas y bajadas que se muestran en el serial se acomodan a las de la historia. Lo que sucede es que no siempre encuentra la tecla conmovedora en las relaciones. Quizá las líneas de acción de Tracey Wolfe (Rosie Pérez), la directora teatral relegada por Lou, estén trazadas de forma más natural a pesar de lo convencional de su exposición. Después de ver cuatro de los diez episodios de los que consta la primera temporada tal vez sea pronto para realizar una valoración de conjunto, pues 'Rise' avanza con timidez. Por un lado, tiene la mirada puesta en 'Friday Night Lights', por otro lado, parece querer desprenderse de su influencia. Tal vez esta disyuntiva es lo que genera las dudas, muy evidentes en las escenas del musical. No solo por la estática dirección, también por la dimensión con la que incide en la misma trama de los personajes.

En cambio, la teleserie se percibe más viva cuando se aparta de esa trama eje y se bifurca en las secundarias, como cuando Lillette Suarez acompaña a Robbie Thorne a ver a su madre. Entre estos jóvenes la química es indudable. Pero tampoco el romance juvenil plantea alguna zona poco transitada. Al menos hasta ahora. 'Rise' es una visión que trata de alejarse del escepticismo reinante en la ficción serial norteamericana, pero a la que le falta profundizar en los temas que muestra, como si solo citarlos fuera suficiente.

Estrenos

'Vis a vis'.

FOX. El 23 de abril llega la esperada tercera temporada de 'Vis a vis', en la que Iván Escobar hace de showrunner. En esta nueva temporada las reclusas son enviadas a otro centro penitenciario, Cruz del Norte, donde deberán enfrentarse a otra realidad y un ambiente más hostil, encabezado por presas de origen chino. La serie continúa con la vocación de veracidad, buscando su intensidad dramática. Maggie Civantos, Najwa Nimri o Alba Flores siguen encabezando el reparto al que se unen nuevas actrices y actores como Ruth Díaz, Adriana Paz o Luis Callejo, entre otros.

HBO España. El 26 de abril llegará la segunda temporada de 'The Handmaid's Tale', una de las series más esperadas de este año. La serie creada por Bruce Miller a partir de la novela homónima de Margaret Atwood triunfó en los pasados Globos de Oro y en los Emmy. La serie plantea una sociedad fascista, militarizada, enferma, en la que a las mujeres se las despoja de cualquier derecho después de un golpe de estado en el que se instaura la República de Gilead, un régimen teocrático. Esto se produce por una crisis de fertilidad. La nueva temporada va más allá de la novela de Atwood, pero Miller ha afirmado que siguen dentro de sus coordenadas. Protagonizada por Elisabeth Moss, la producción de Hulu es quizá la serie que más expectativas ha generado.

FOX. El 27 de abril se estrena la temporada completa de 'The Chi', serie creada por Lena Walthe, que ganó un Emmy por el guion de 'Master Of None'. 'The Chi' hace referencia a un barrio complicado de Chicago donde conviven un grupo de chicos afroamericanos para los que el día a día no es fácil. Una historia coral en el que los sueños de los personajes chocan con la realidad y la responsabilidad a la que por un motivo u otro deben enfrentarse. Entre los protagonistas están Jason Mitchell, Alex Hibbert, Yolonda Ross y Tiffany Boone.