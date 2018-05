'SolDSon', los malagueños a por la final de Factor X De Martiricos y La Palma, son músicos de «la escuela de la calle», mezclan flamenco, rap, soul o rock, y lucharán por un puesto en la final del 'talent show' BORJA GUTIÉRREZ Viernes, 1 junio 2018, 01:14

Son inquietos, apasionados y auténticos. Dos hermanos y un compadre para formar 'SolDSon', una familia, y un grupo de música que ha encontrado su hueco en el programa 'Factor X' de Telecinco con un estilo inclasificable y un torrente de voz sobrecogedor.

Juan de Dios y Carmen Fernández, del barrio de Martiricos, y Juan Manuel Martín, de La Palma, son las caras de esta historia de músicos autodidactas formados en la «escuela de la calle». Al contrario que el resto de competidores, su primer concierto fue en el programa de televisión. «No teníamos ni redes sociales».

El grupo 'SolDSon', de izquierda a derecha: Juan Manuel Martín, Carmen Fernández y Juan de Dios Fernández. / B. G.

«Toda la vida hemos hecho música en casa, mi hermano compone de siempre, he cantado y he aprendido de él», rememora Carmen sobre su hermano Juan de Dios. Ella se ha convertido en el icono del grupo, derrocha naturalidad, y al principio no se presentó al casting con ellos, no quería ir. Es la que menos experiencia tiene de los tres.

«Nos hemos pegado cinco años componiendo en un cuarto, aunque no salíamos, éramos un grupo; no actuábamos porque no nos sentíamos en ningún ambiente, ni un tablao, ni una boda...», explica Juan de Dios, guitarrista y compositor. No saben ni quieren encasillarse en un estilo.

«El grupo nace en un lavadero de coches de Huelin»

A Fernández siempre le apasionó hacer rap con bases de flamencoy así conoció a la voz masculina del grupo, Juanma Martín, que luego sería padrino de uno de los hijos de Juan de Dios. En un lavadero de coches del barrio de Huelin les presentaron y surgió la relación musical. Más tarde se incorporaría Carmen, que siempre pululaba en sus ensayos.

Martín tendría la culpa primitiva de todo lo que estan viviendo ahora mismo. Apuntó el grupo al concurso a escondidas, sin consultarlo. En Sevilla fue la primera audición, fueron sin Carmen, y les despacharon en diez segundos. Uno pensaba que no lo cogerían y el otro, que no les hacía falta ver más.

Y los llamaron, pero pusieron una condición desde el programa: tenían que presentarse los tres, con Carmen incluida: «No quería ir porque me achantaba; si Risto me decía algo lo iba a maldecir», revive entre risas. Al final gustaron, tuvieron el si de los cuatro jueces en su primer programa.

«Cuando me piden una foto me hace mucha gracia»

«¿Qué fama? Yo me parto«, se ríe Carmen. »Cuando me piden una foto me hace mucha gracia. Nos piden autógrafos los niños«. Aunque le molesta una cosa: »Ahora me cabreo porque he perdido 24 kilos y no se como me pueden reconocer (entre carcajadas)», demuestra ser desternillante.

Ahora van dispuestos a por un lugar en la final de Factor X, este viernes a las 22:00 horas actuarán otra vez. Son momentos a los que aferrarse y aprovecharlos, como los ha rentabilizado el otro grupo malagueño que pasó por el formato, 'Glitch Gyals', con el 'Cómeme el donut' y 'Muslona, muslona'.

Su ambición es sacar un disco y triunfar con su música. Ya tienen algunos conciertos planeados, el más próximo será a finales de junio en Villanueva del Rosario, aunque no hay dia fijado. Ya le han propuesto varios proyectos nacionales y «los del 'Cómeme el donut' quieren hacer una colaboración con ella», presume su hermano.

El grupo 'SolDSon' posa para el reportaje. / B. G.

Los hermanos Fernández ya fueron 'famosos'

'Gitana cantando muy graciosa' es el título de un vídeo casero con más de 350.000 visitas donde Carmen canta al compás de la guitarra de su hermano. Un viral por la que ya la conocieron en su barrio antes de la aventura de Factor X.