Los Simpson: El secreto de la familia amarilla Los miembros de la familia amarilla más famosa de la televisión. :: r. c. Un clan americano muy particular triunfa en televisión desde hace casi 30 años por su sentido del humor, su enorme ingenio y por la incorrección política con que abordan cualquier tema MIKEL LABASTIDA Domingo, 6 agosto 2017, 00:18

Es el título que se anticipó a la candidatura de Trump para ocupar la Casa Blanca, que alertó de los peligros del ébola antes de que el virus fuese mundialmente conocido y que incluso elucubró con el ataque a las Torres Gemelas previamente al 11-S. ¿Es una serie profeta? No, hombre, no es para tanto... Ha puesto de moda expresiones como «multiplícate por cero», «¡soy un unicornio retrasado!» o «puedo volar, puedo volar». ¿Tan agudas e ingeniosas son estas frases? Pues no, tampoco son para tanto... Por ella han pasado personajes ilustres como Tom Jones, Meryl Streep, Kim Basinger o Michael Jackson. ¿A qué se debe este poder de convocatoria?

No tienen fácil respuesta algunas de esas preguntas, pero lo cierto es que si hay una serie en televisión que todo el mundo ha visto alguna vez es 'Los Simpson'. En España es imposible no toparse alguna vez con un episodio repetido en Antena 3 o en sus canales satélite. Y el público no se cansa. Eso, sin duda, ha ayudado a que se mantenga en antena el tiempo suficiente como para crear un universo propio, como para tratar todo tipo de temas y como para contar con estrellas invitadas de cualquier ámbito. El hecho de que la producción sea de dibujos animados ayuda al fichaje de famosos, ya que no deben consultar su agenda ni extenderles un cheque elevado. Más de uno, que conste, se ha prestado a poner su propia voz.

'Los Simpson' es una institución televisiva, uno de esos referentes que pasan de generación en generación y que conectan con público muy diverso. Cuando se presentó, la pregunta más extendida era: ¿puede una serie de animación interesar al público adulto? Corrían los años noventa y todavía era un territorio poco explorado. Su sarcasmo, su incorrección política y su ingenio no tardaron en atrapar a espectadores de todas las edades que encontraban en este 'show' un atrevimiento inaudito en otras propuestas televisivas.

Groening se inspiró en los nombres de sus familiares para bautizar a los personajes La ficción ha propiciado la aparición de marcas y la apertura de comercios

Lo curioso es que sus orígenes se remontan a 1987, cuando se incluyeron en 'El show de Tracey Ullman' pequeñas píldoras de apenas dos minutos con los principales protagonistas de la familia Simpson. El público mostró interés y Fox decidió probar suerte y producir una serie al uso con esos personajes. Resulta curioso que la cadena que la emite sea una de las más conservadoras de Estados Unidos, por lo que la propia serie le ha lanzado algún que otro dardo.

Detrás de ella está Matt Groening, autor de tiras cómicas en diversos semanales, y que alcanzó el éxito con este peculiar clan. Tanto, que años después puso en marcha 'Futurama', con lo que no obtuvo un triunfo tan rotundo. ¿Por qué son amarillos? ¿De dónde vienen sus nombres? ¿Cómo se escogió la ubicación en la que se desarrollan las tramas? Son datos que se han ido conociendo con el paso del tiempo.

Lleva 27 años saliendo al aire, un récord del que pueden presumir pocos títulos. Y sigue gozando de buena salud, lo cual es más sorprendente, si cabe. Por cierto, Groening se inspiró en sus familiares para bautizar a sus criaturas y el apellido surge de la expresión 'the son of a simp' ('el hijo de un necio'), eligió el color amarillo para sus pieles porque consideró que llamaba suficientemente la atención para que los espectadores se quedasen mirando la pantalla, y decidió que su hogar estaría en Springfield porque solo en Estados Unidos más de cuarenta localidades reciben ese nombre, lo cual permitía que nadie los fijase en un territorio concreto.

Groening estuvo especialmente acertado a la hora de elaborar el perfil de sus personajes, que podrían responder al de una típica familia americana, pero que cuentan con un carácter particular que permite al creador criticar y mofarse de la sociedad a través de ellos. Un padre más infantil que sus propios hijos, una madre atrapada en el estereotipo de ama de casa y tres hijos; uno de ellos, gamberro y respondón, la otra, activista y comprometida, y un bebé que interactúa a través de su chupete.

De todos ellos, seguramente sea Bart Simpson el que mayor número de seguidores convoca. Se ha convertido en un icono al que se recurre desde la publicidad, la música, el cine y otros ámbitos. Más de treinta premios Emmy ha logrado este formato, que continúa reuniendo a más de 150 millones de personas frente al televisor, y que cuenta con legiones de fans en las redes sociales. La serie ha propiciado la aparición de marcas, la apertura de restaurantes temáticos, así como la comercialización de cervezas o productos alimenticios relacionados con la familia amarilla. Invasión Simpson.

Los seguidores de la serie están en todo y han logrado adivinar la edad real de los personajes fijándose en pequeños detalles. Observando el carnet de conducir de Homer descubrieron que nació el 12 de mayo de 1956, por lo que este año ha cumplido 61 años. Se conserva estupendamente, los años nunca dejan huella en los miembros de la familia Simpson.