Las series de mi vida: Pablo Lara

De Pablo Lara se ha escrito que es el futuro de la televisión española. Persona versátil, entusiasta, gran conversador, que comenzó su andadura en el equipo de Televisión Social y Segunda pantalla de la RTVE, para pasar a ser productor Transmedia de ‘El Ministerio del Tiempo’ y desarrollar toda la estrategia de la serie, pero además es uno de los artífices de ‘Si fueras tú’, la reciente serie en la que los espectadores van desarrollando las historias de las protagonistas. Lo que demuestra el interés de Pablo Lara por las nuevas formas narrativas en el medio televisivo. Y es que habría que preguntarse ¿qué es televisión? ¿Seguimos entendiendo la palabra televisión en toda su extensión tradicional o es solo el nombre de un soporte más? Lara piensa que «la televisión ‘de parrilla’ desaparecerá poco a poco, quedando exclusivamente para los eventos deportivos, los telediarios y aquellos eventos en los que el directo sea absolutamente necesario. Para el resto recurriremos al VOD y a las plataformas de contenido». Mientras tanto aquí están las series que le han marcado.

‘Historias para no dormir’

«Hablar de ‘Historias para no dormir’ es hablar de mi infancia. De recordar a mi padre contarme que cuando era pequeño veía un programa en la televisión de unos vecinos del barrio con la que era imposible conciliar el sueño. «Una vez escuchabas el grito desgarrador tras el chirriar de la puerta, sabías que esa noche dormirías pensando que algo extraño podría ocurrirte». Es una serie a la que suelo recurrir a menudo y con la que, siendo ya mayor, sigo pensando que este país tuvo un talento maravilloso y que si se hizo una vez, por qué no se va a poder repetir. ‘Historias para no dormir’ es, para mí, el símbolo de una televisión que unía a una sociedad española frente al televisor para pasar miedo todos juntos. El miedo compartido es menos miedo».

‘Mad Men’

«Me acompañó durante unos años determinantes en mi vida como estudiante y de formación profesional y es la única, junto a ‘Perdidos’, que he acabado a la misma vez que su emisión mundial. Al día siguiente sentía un vacío enorme al pensar que nunca más volvería a ver los cigarros o a escuchar las reflexiones sobre publicidad de un tipo llamado Don Draper».

‘River’

«Personajes profundos, los miedos a cuando te haces mayor y los fantasmas del pasado te siguen persiguiendo, la pérdida de alguien querido y cercano. Un final que habré visto más de 10 veces y que siempre termina emocionándome. Elegante y con la calidad característica de la BBC, además de contar con un Stellan Skarsgard memorable».

‘Black Mirror’

«Con ‘Black Mirror’ me pasa una cosa curiosa y es que la considero la heredera de ‘Historias para no dormir’ pero de mi época. Con ella me pregunté por primera vez hasta dónde seremos capaces de dejar a un lado la humanidad o la empatía para acabar siendo conocidos en una red social o sustituyendo a una persona por un robot. Es la única serie que cuando se estrenan todos los capítulos a la vez, no paro hasta acabarla de una sentada».

‘The State’

«Es una serie que me ha golpeado donde duele desde el primer minuto y mantuvo el nivel durante los cuatro capítulos que la conforman. Presentar al ISIS desde dentro y conocer las causas que hacen que ciudadanos, en esta caso ingleses, quieran entrar en la organización e incluso llegar a inmolarse me parece necesario a nivel colectivo. Una de esas series que convertiría de visionado obligatorio en los colegios para ver un tema tan actual como este desde otro prisma».