Las series de mi vida: Fran Perea

Sus padres le llevaban al teatro con asiduidad, por eso no es extraño que Fran Perea, desde niño, respirara la magia de la creación. Ser otro. Jugar con las máscaras. Desde que debutó en la serie 'El comisario', pasando por el joven rebelde que interpretó en aquella 'Sensación de vivir' patria que fue 'Al salir de clase', hasta el éxito que le llegó con el personaje de Marcos en 'Los Serrano', donde además empieza su carrera musical, Fran Perea ha confirmado su versatilidad para componer distintos personajes, para ir creciendo, con humildad y esfuerzo, como intérprete y persona, demostrando una enorme capacidad para la naturaleza dramática en teatro y cine desde aquellos inicios en los que estudió Interpretación en la ESAD de Málaga.

En paralelo, ha seguido desarrollando su estimulante trayectoria musical y trabajando en series como 'Luna, el misterio de Calenda', 'B&B, de boca en boca' o en la reciente 'Cuerpo de élite', entre otras muchas. Esto no le ha impedido hacer estupendos y variadas composiciones en películas como 'El camino de los ingleses' (Antonio Banderas, 2006) en la que regalaba sutiles matices interpretativos a un personaje tan complicado como el Garganta, o en el joven de 'Los managers' (Fernando Guillén Cuervo, 2006); y también en el teatro, memorable es su Hipólito en 'Fedra', pieza dirigida por José Carlos Plaza con texto de Juan Mayorga.

También ha participado en las obras 'Electra', 'Todos eran mis hijos', 'Don Juan, burlador de Sevilla' o 'Fashion, Feeling, Music'. La pasión teatral le ha llevado a ser productor y empresario de su propia compañía, Feelgood Teatro, junto a Javier Márquez y Ainhoa Santamaría. Compañía con la que ha montado distintas piezas ('Feelgood', 'La estupidez' y 'El ciclista utópico') con las que ha cosechado distintos premios, como el Premio Max de Teatro en 2017 a Ainhoa Santamaría como Mejor Actriz de Reparto.

Sencillo, curioso, cinéfilo, conversador, Fran Perea se muestra ilusionado y desconcertado sobre el consumo de las series, «pues está cambiando de tal manera que a veces me asusta pensar en cómo consumimos series hoy en día. Las devoramos, ¿no? Me da miedo pensar que nos cansemos, porque me parece un lenguaje con unas posibilidades muy interesantes, que es capaz de llegar fácilmente y contar cosas muy pegadas a la realidad de nuestros días, por los tiempos de producción, grabación y emisión. Como actor este nuevo enfoque de la ficción, más diversa y que se sale del formato prime time al uso, me apetece, pues te permite hacer personajes de más calado y con carga de profundidad mayor».

A Fran Perea lo que lo movía desde niño sigue intacto, no solo la ilusión por crear, componer, es decir, sus aspiraciones artísticas, sino la de estar con la gente que ama y el deseo de apoyar y potenciar la cultura, pues tiene muy claro que es la mejor manera de seguir avanzando y contribuir a hacer un mundo mejor. Mientras esperamos la salida de su disco 'Viaja la palabra', este actor inquieto, en aprendizaje constante, para el que las series, el teatro, la literatura, la música, el cine forma para de lo que somos y de lo que proyectamos, nos revela las series con las que ha ido creciendo, y que pueden tener un valor emocional en su trayectoria vital.

'Los caballeros del zodiaco'

«Tenía que haber una del universo japonés, que tanto marcó a nuestra generación. Elijo esta porque era la que mis primos y yo veíamos los fines de semana y luego andábamos haciendo el ganso por la casa imitando a los personajes. Yo tenía la obsesión de grabar las series que me gustaban. Grababa todos los capítulos de esta y de la siguiente».

Actores de 'Aquellos maravillosos años'. / SUR

'Aquellos maravillosos años'

«Aunque la época en la que se desarrollaba y el país no tenía nada que ver con la realidad que nosotros vivíamos, el protagonista de la serie tenía la misma edad que yo y se enfrentaba al mundo de manera parecida y, claro, se producía un paralelismo que… Estaba totalmente enganchado a las aventuras de Kevin Arnold, su familia y amigos».

Protagonistas de 'Friends'. / SUR

'Friends'

«La vi una vez, la he vuelto a ver, la veré. ¡Qué serie! Qué manera de tratar a los personajes, qué maravilla. Y qué manera de tratar al espectador, da gusto. Apela a la inteligencia del ser humano. Sentido del humor, pero con chicha, se echa de menos muchas veces. Ojalá hubiese una serie como esta cada cinco años».

Escena de la serie 'Periodistas'. / SUR

'Periodistas'

«Una serie que marcó un antes y un después en la televisión española. Hasta entonces había sido complicado traspasar ciertas barreras. Globomedia abrió una nueva vía con esta serie, a la que siguieron 'El Comisario', 'Policías' y 'Hospital Central'; series que sin duda marcan una época en la televisión de nuestro país y que fueron cantera de equipos y actores y actrices».

'A dos metros bajo tierra'

«Me ha costado mucho elegir la quinta, pero me decanto por esta joya. Trabajo de actores y de guión. Nada de grandes movimientos de cámara, ni decorados. Sencillez, pero compleja. Preguntas y reflexiones sobre la vida y la muerte, sobre la familia, sobre las relaciones y las emociones. Una delicia».

Protagonistas de 'Poldark'. / SUR

ESTRENOS. Entre la manicura y el drama romántico

HBO. Hoy, 11 de junio, se estrena la segunda temporada de 'Claws'. La historia de un grupo de manicuristas heterogéneo a los que no dejan de sucederle cosas en las sesiones de manicura y pedicura. Y es que una de sus actividades es blanquear dinero para una compañía que trabaja con la mafia. En esta temporada tendrán nuevos jefes, los rusos. La dueña del centro es Desna (Niecy Nash), que se centra en el cuidado de su hermano gemelo Dean (Harold Perrineau), con una enfermedad mental. Luego está Jennifer (Jenn Lyon), que cuida de dos hijos e intenta superar un pasado de fiestas y alcohol. Y otros personajes cuyas vidas son de todo menos aburridas. La primera temporada recibió el respaldo tanto de la crítica como del público.

Movistar Series. También hoy lunes, 11 de junio, llega la cuarta temporada de 'Poldark', un drama romántico que se ha convertido en todo un fenómeno en Reino Unido. Los nuevos episodios tienen lugar en el año 1796. Ross Poldark al que da vida Aidan Turner sabe que debe salir de su zona de confort si quiere defender a su gente de la influencia de Warleggan y conseguir un verdadero cambio. Esto le hace embarcarse en un viaje político que lo lleva hasta Londres y que podría poner en riesgo todo aquello que para él es sagrado.

Además, la sombra de la aventura de Demelza (Heida Reed) con un teniente todavía afecta a su matrimonio y sus viajes a Londres no ponen las cosas fáciles. Demelza, por su parte, busca respuestas.