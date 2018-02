Las series de mi vida: Pau Esteve Birba Los protagonistas de las serie ‘Twin Peaks’, en una de las imágenes clave de la serie. / Sur Sur en Serie Catalán empadronado en Málaga, el ganador de un Goya por ‘Caníbal’ es el autor de la soberbia fotografía de ‘La peste’ MIGUEL ÁNGEL OESTE Lunes, 5 febrero 2018, 00:05

No es frecuente encontrarse ni en una película ni en una serie con una fotografía tan orgánica como la de ‘La peste’, la serie creada por Alberto Rodríguez y Rafa Cobos para Movistar. Una fotografía que asume riesgos estéticos y que literalmente sumerge al espectador en la miseria de la Sevilla del siglo XVI. Detrás de la dirección de fotografía de ‘La peste’ está Pau Esteve Birba, un catatán empadronado en Málaga que ganó el Goya por la ejemplar fotografía de ‘Caníbal’ (Manuel Martín Cuenca, 2014), cineasta con quien ha vuelto a trabajar en ‘El autor’, nominada a los Goya de esta edición. Pau Esteve Birba es uno de los directores de fotografía con un estilo característico, que otorga a sus trabajos textura y personalidad, por algo Paco León lo ha fichado para rodar ‘Arde Madrid’, serie que se rueda en estos momentos. Ha trabajado en estimables películas españolas como ‘Buried’ (Rodrigo Cortés, 2010) o ‘Hermosa Juventud’ (Jaime Rosales, 2015), pero también lleva años rodando en el extranjero: ‘¿Quién es Dayani Cristal?’ (Marc Silver, 2012) con el que obtuvo el premio a la Mejor Fotografía en el prestigioso Festival de Sundance; o ‘Sufragistas’ (Sarah Gavron, 2015). Pau Esteve Birba confiesa que “la verdad es que nunca me imaginé a mí mismo haciendo series de televisión en España, pero desde que surgió esta nueva apuesta de Movistar por hacer un producto de calidad estoy disfrutando mucho. No solo la televisión ha dejado de ser el hermano pequeño del cine sino que además llega a muchísima más gente. Esperemos que en España no sea sólo una racha y se consoliden las series de calidad como otra manera de demostrar el nivel de la industria en nuestro país». Esperemos que sí. Entretanto aquí están algunas de las series que le han influido en su manera de mirar.

‘Jeeves And Wooster’

«Recuerdo reírme mucho viendo esta serie con mi padre. Tendría unos ocho o diez años y lo más curioso de todo es que nunca he conseguido encontrarla. Hay bastantes mas sitcoms inglesas de este estilo que sí he vuelto a visionar con el tiempo como ‘Hotel Fawlty’, ‘Allo Allo!’, ‘La víbora negra’, ‘The Young Ones’ y que todavía siguen provocándome carcajadas, pero el hecho de que ‘Jeeves And Wooster’ sea la única que no he conseguido volver a ver (no es de la BBC como las otras) hace que el vago recuerdo que tengo de ella sea más especial y configure una parte serial de mi memoria».

Los agentes Mulder y Scully, de ‘Expediente X’ / Sur

‘Expediente X’

«Probablemente la primera serie mainstream de los años 90 o lo que es lo mismo, la serie de la que todo el mundo hablaba en el patio del colegio. Supongo que la frase: “La verdad esta ahí fuera” o el póster de Mulder “I want to believe” está en el inconsciente colectivo de toda mi generación. Lo que no quita que a pesar de que fuese de las primeras series en apostar por una estética cinematográfica rodeada de grandes medios, hoy en día ha quedado completamente anticuada».

Pau Esteve Birba. / Jose Ignacio Unanue

‘Twin Peaks’

«Uno de los grandes culpables de que me dedique a hacer películas es David Lynch. ‘Lost Higway’ me fascino. Tanto que decidí que yo quería aprender a hacer películas. Tanto que me puse a buscar como un loco todo lo que él había hecho antes. Y así descubrí que existía ‘Twin Peaks’. Tuve que esperar a que saliera por fascículos en VHS para poder verla. Todavía hoy me fascina».

‘The Wire’

«Siempre había considerado la televisión la hermana pequeña del cine. Existían proyectos muy interesantes y muy bien hechos pero para mí, el cine seguía estando un peldaño por encima. Hasta que vi esta serie. En esa época vivía en México y recuerdo que me encerré una semana y media en mi casa y me vi las cinco temporadas enteras sin poder parar. Esta serie es para mí cine en mayúsculas. O una serie con valores cinematográficos. La evolución de los personajes, la profundidad de las tramas… Viendo ‘The Wire’ fue la primera vez que pensé que en una película no se podría haber contado todo lo que la serie te cuenta».

‘True Detective’

«La atmosfera, el mood, el estilo. Me encanta lo que transmite la primera temporada creada por Nic Pizzolatto. Al fin y al cabo no deja de ser más que una trama de detectives intentado resolver unos asesinatos pero lo que me fascina de esta serie es el cómo está contado. A pesar de ser una serie bastante reciente me atrevería a decir que ha marcado estilo. Las pausas, la música, los silencios. Un poco lo mismo que pasó en su día con ‘Seven’ de David Fincher. Después de esa película salieron muchísimas intentado imitar ese estilo. Esto pasó también con esta serie. Y lo increíble es que ha trascendido no solo a las series sino también a las películas».