Las series de mi vida: Carlos López Los actores Anna Gunn, Bryan Cranston y RJ Mitte en una escena de ‘Breaking Bad’. / SUR SUR en Serie Guionista de películas como ‘La niña de mis ojos’ y de producciones como ‘El príncipe’ o ‘Tiempos de guerra’, nos revela algunos títulos que le han influido MIGUEL ÁNGEL OESTE Málaga Lunes, 20 noviembre 2017, 01:00

. A diferencia de los directores, a los guionistas no se les suele poner cara, pero si no fuese por ellos no habría historias que contar o esas historias serían menos interesantes. Aún queda un largo camino por recorrer en este país para que los escritores y los guionistas sean tomados en serio. Pero como advierte, Carlos López, «vivimos una efervescencia absoluta. Como espectadores, porque jamás ha habido tal oferta de series y tal enganche, y también como creadores. En un momento en el que todos vivimos más que nunca ávidos de que nos cuenten historias, la figura del guionista se ha colocado en el puente de mando.» Nominado al Goya por películas como ‘La niña de mis ojos’, ‘Horas de luz’ o ‘Los años bárbaros’, Premio Ondas a la Mejor Miniserie por ‘11-M’, tiene una dilatada carrera como guionista en series de televisión: El príncipe’, ‘Hay alguien ahí’, ‘Ángel o Demonio’, ‘El síndrome de Ulises’, ‘Mujeres’ o ‘Tiempos de guerra’. Como afirma: «Nunca se han producido en nuestro país tantas series y tan diversas, estamos adquiriendo una mayoría de edad incuestionable». Y tampoco hay que perder de vista que «las series españolas siempre han contado con el respaldo de su público». Aquí están las series que de una forma u otra le han influido como espectador y escritor.

Turno de Oficio

«Recuerdo la primera parte de la serie, emitida en 1986, como un trallazo: la poderosa unión de un policíaco realista con una tragicomedia de personajes de aquí. Ni podía imaginar que diez años después yo entraría en la industria de la mano de uno de sus guionistas, Manolo Matjí, que puso en pie una continuación de la serie con un equipo de guionistas de fábula, entre ellos Joaquín Jordá, Fernando León, Luis Marías, José Ángel Esteban, Miguel Ángel Fernández, Jorge Barriuso, Ángeles González Sinde… La preparación de la serie fue una inmersión completa en el mundo judicial y la escritura fue mi mayor escuela. En casi todos los capítulos partíamos de sumarios reales, algunos espeluznantes. El protagonista era un juez (Echanove), en una época en la que los jueces no eran tan célebres como hoy en día. Merecería un remake en toda regla.»

‘Doctor en Alaska’

«Fue un descubrimiento inesperado. La serie corrió de boca en boca y pronto casi todos mis amigos la veían regularmente, y la comentábamos al día siguiente de la emisión. Entonces TODOS veíamos la misma serie y al mismo tiempo, claro. Es el ejemplo máximo de lo que los guionistas solemos llamar ‘pez fuera del agua’, la historia de alguien sumergido de pronto en un mundo completamente ajeno. El planteamiento podría haber dado lugar a una serie costumbrista y un punto moña, pero nunca perdía la capacidad de sorpresa, con situaciones a veces surrealistas y unos personajes nada tópicos. En un pueblo perdido de Alaska hablaban de García Márquez como si tal cosa, o se involucraban en la producción de una película. A veces se atrevían con experimentos formales, y jamás perdían de vista al espectador: por encima de todo, era un placer verla.»

‘Los Soprano’

«Marcó un antes y un después en la historia de las series, con un protagonista odioso con el que, sin embargo, llegabas a empatizar. Yo la veía semana tras semana con devoción, me impresionaban todos los géneros que abarcaban en cada capítulo: es la historia de una familia, una serie psicológica, de mafiosos, a veces dramón y muchas veces comedia, y hasta se atreven con metalenguajes. Podría verla en bucle, cada vez que la visito me llevo una sorpresa. Y lo que hace Gandolfini es de un talento mayúsculo, Tony Soprano es un personaje ya clásico, de una densidad poco común en la ficción, y que puede servir de vehículo para contar casi cualquier cosa.»

‘Mad Men’

«Tuve un enganche inmediato que me cuesta explicar, solo sé que desde el primer minuto no pude dejar de verla hasta que terminó. Cada inicio de temporada pensaba que había empezado la cuesta abajo, y a la mitad ya me quitaba el sombrero. Hay algo común con Los Soprano, no en vano Matthew Weiner escribió en las dos, una forma de contar los personajes al margen de la trama que me fascina: es como si todos escondieran dentro un animal a punto de rugir, pero que nunca llega a asomarse. Parece una serie estética y superficial, y por debajo fluye una corriente de podredumbre, o de remordimiento, o de soberbia, según el personaje. Aún no me he repuesto del momento final de la serie, es lo más brillante que he visto en años.»

‘Breaking Bad’

«Repaso la lista y veo que todas son series con un protagonista masculino de trazo fuerte, la verdad es que podría citar también series recientes como ‘Homeland’, cuya primera temporada me parece modélica, o ‘Veep’, una comedia de coreografía minuciosa, o ‘The Good Wife’, que es un ejemplo maravilloso de calidad en una cadena generalista. ‘Breaking Bad’ me ha dejado una huella más profunda. La honestidad del guion, que sigue prácticamente a los mismos personajes y escenarios del principio al fin, y sobre todo la evolución de Walter White son una referencia máxima de hasta dónde puede llegar el lenguaje narrativo de una serie. Es una historia que avanza atenta siempre a su propio universo y eso acaba por darle un tono de drama casi shakesperiano».

