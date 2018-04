Las series de mi vida: Canco Rodríguez

Hace un par de años, la comedia dirigida por Joaquín Mazón, 'Cuerpo de élite', sobre un grupo de agentes de distintas comunidades, fue un éxito en taquilla. La película se ha convertido en una estimulante serie, crítica y ácida, que hace humor de la realidad del país. Canco Rodríguez es uno de los protagonistas de la serie que emite Antena3. Ese ladrón que se hace pasar por policía, Rafa o Salva, y que despliega, además de su estupenda vis cómica, una gran variedad de registros expresivos en el serial.

Canco no es un recién llegado ni se le debe conocer solo por triunfar en 'Aída', ha hecho teatro y cine y es uno de los actores más fiables de su generación. «La serie es una comedia sincera que no pretende más que lo que ofrece: mostrar de forma crítica y divertida la España en la que vivimos ahora mismo», indica el actor, que considera que este papel le ha llegado en un momento perfecto. «Me siento maduro, con fuerzas y con las tablas necesarias para poder hacerme cargo, junto a mis otros cuatro compañeros, del peso de la serie. El casting –añade– ha sido magnífico porque los cinco miembros del cuerpo secreto hemos conectado a la perfección desde el primer día y esto está provocando que todo tome una dimensión mayor de lo que esperábamos». A esto se une que tanto público como crítica han valorado la serie positivamente.

Y es que como dice Canco Rodríguez: «Las series de televisión son imprescindibles hoy en día. Las personas llegamos a casa agotadas de trabajar todo el día y sabemos que unas cuantas horas de sueño después tenemos que volver a levantarnos para volver a trabajar. Necesitamos algo que nos haga desconectar de manera inmediata, que nos aleje de nosotros y nos masajee el alma: LA FICCIÓN. Pero ya no tenemos tiempo de vernos una película de dos hora, así que elegimos las series que como mucho duran entre 30 y 50 minutos».

Asimismo afirma que las necesita como el agua: «Todas las noches me veo un capítulo de alguna de las 6 o 7 series que llevo a la vez, y desconecto y viajo a otras épocas, a otros países, empatizo con los desenamorados, odio a los que abusan de los débiles, me río a carcajadas con los frikis que comparten piso y entonces duermo feliz para afrontar un nuevo día». Sin duda alguna, las series forman parte de nuestras vidas, están en las conversaciones diarias, hablan de las cosas que suceden o son capaces de aliviarnos la rutina. Y es que como afirma el actor, que pronto lo veremos en 'El año de la plaga', «poder formar parte del universo creador de ficciones me hace sentir bien, sabiendo que no solo contamos historias, que las contamos para mejorar las vidas de las personas, incluida la mía misma. Estar dentro y fuera de las series me ofrece la oportunidad de poder vivir las situaciones que veo cada noche en mis series favoritas». Aquí están algunas de esas series que han cautivado a Canco Rodríguez.

'A dos metros bajo tierra'. / SUR

A dos metros bajo tierra

«Fue mi primera serie antes de empezar a consumir series convulsivamente. Mientras muchos veían 'Perdidos' (serie que más tarde también devoré), yo me enamoraba de la familia Fisher & Sons. Aquí descubrí a Michael Carlisle Hall, que más tarde protagonizaría 'Dexter'».

'Breaking bad'. / SUR

Breaking Bad

«Otra obra de arte. Esta serie me tuvo tan obsesionado que deseaba terminar mi jornada de rodaje para ir corriendo a casa a ver nuevos capítulos. Hubo episodios en los que empatizaba tanto con Walter y con Jesse que necesitaba parar y tomar aire en la terraza antes de ponerme otro».

'Transparent'. / SUR

Transparent

«Aunque no tenga nada que ver, viendo esta serie revivo las mismas sensaciones que tuve en su día con 'A dos metros bajo tierra'. De nuevo la historia de una familia en la que los personajes intentan encontrarse a sí mismos. Me encantan estos seriales donde lo interesante es la evolución de los personajes, más incluso que la trama de cada capítulo».

'Portlandia'. / SUR

'Portlandia'

«Es la serie más loca que he visto en mi vida después de 'Deja la sangre correr'. A día de hoy no hay ninguna que me haga más gracia que ésta. Es como si fuera una serie del futuro que por error la estamos viendo en 2018. Soy muy fan de Fred Armisen y Carrie Brownstein (que también sale en 'Transparent').

Protagonistas de 'Fiends'. / SUR

'Friends'

«Poco tengo que decir. Mi serie de cabecera. No envejece nada. La veo y la vuelvo a ver una y otra vez y a pesar de saberme todos los diálogos me río como la primera vez. Si me tatuara el nombre de los personajes, dudo que me arrepintiera algún día».