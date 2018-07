Series para no salir en verano

Ya tenemos aquí el verano y con él la llegada del calor, el bochorno, las oleadas de turistas, la Feria, las siete plagas y las fiestas, todas estas circunstancias ideales para elegir días en los que conviene más encerrarse en casa con el aire acondicionado o el ventilador. A continuación recomendamos unas cuantas series para hacerlo.

El día de mañana (Movistar)

La gran serie española de esta temporada ha sido estrenada hace unas semanas sin demasiada promoción y ahora, gracias a las recomendaciones de crítica y público, se está convirtiendo en la revelación del año, una de esas series que ponen el listón nacional más alto. Está dirigida por Mariano Barroso y su historia se basa en una novela de Ignacio Martínez de Pisón. Desde el primer capítulo (de solo 6 en total), te quedas enganchado por sus interpretaciones, su factura y su absorbente capacidad para llevar a la pantalla la España de los años 70. Hay que coger aire para explicar todo lo que tiene esta serie: thriller, espionaje, política, cloacas, amor, historia de España, destellos de comedia, un poco de violencia y un secundario malísimo a la altura de los grandes villanos de la televisión. En definitiva, 'El día de mañana' lo tiene todo para gustar a cualquier espectador.

Heridas abiertas (HBO)

Esta serie protagonizada por Amy Adams tiene todos los ingredientes para convertirse en otra de obligado visionado, un thriller que es una adaptación del libro de Gillian Flynn, autora también de la novela en que se basó 'Perdida', y cuenta con la dirección de Jean-Marc Vallée, director de largometrajes como 'Dallas Buyers Club' o 'C.R.A.Z.Y.'. Se dice que es como una versión detectivesca de 'Big Little Lies', la gran serie del verano del año pasado, y en este caso seguiremos a una periodista que sigue la investigación de un asesinato. Lo podremos comprobar todo a partir del próximo lunes 9 de julio.

El cuarto poder (Movistar)

Los que en lugar de desconectar con historias fantásticas prefieran seguir imbuidos en la realidad no pueden perderse esta serie documental. Se han hecho varios retratos de la alucinante llegada al poder de Donald Trump, pero ninguna cuenta con una directora como Liz Garbus. La serie documental cuenta la cobertura que The New York Times realizó sobre el primer año de la presidencia de Trump, y algunas cosas ponen los pelos de punta. Es por supuesto obligatoria para periodistas y para todo al que le interese la política y la comunicación. Ya está disponible en España.

Castle Rock (¿Netflix?)

Los fans de Stephen King llevan meses esperando la llegada de la que dicen que es la gran serie que adapta a la pantalla el universo del escritor, en este caso producida por J.J. Abrams en una conjunción de dos nombres suficientes para encender nuestras expectativas. Lo poco que sabemos de la ella es que contará una historia distinta en cada temporada, con saltos de tiempo y algunos personajes cruzados, todo ubicado en la ciudad ficticia de Castle Rock en la que King ha ambientado muchas de sus historias. Habrá seguro casas encantadas, niños inquietantes y toda imaginería del maestro del 'best seller' de terror y fantasía. Además la produce Hulu, la plataforma norteamericana que acogió 'El cuento de la cridad'. Se estrena el 25 de julio, y dicen que Netflix será la que la traiga a España.

Dietland (Prime Video)

El espacio para la frivolidad que nos deja la serie 'Pose', y a la espera de estrenos de comedias como 'Better things' o 'Insecure', tenemos en la plataforma de Amazon esta pequeña joyita sobre el mundo de las dietas, la belleza, el miedo a los kilos y el feminismo que es de las que se ven en una sentada.