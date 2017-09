Las series descubren la provincia

Hablar de series cuando dos o más se reúnen está de moda. La ficción televisiva le ha robado gran protagonismo en los últimos años al cine. Y no solo en el imaginario colectivo de los espectadores, sino también en la influencia dentro de la industria audiovisual. De hecho, las grandes series se han puesto a la altura de las superproducciones y el rodaje de uno de estos títulos se ha convertido en un negocio muy rentable para los escenarios escogidos, no solo por los ingresos de la filmación sino por el interés para el denominado turismo de Pantalla. La capital malagueña ha experimentado este mismo año esa gran expectación que generan las producciones televisivas con dos series que no pasan inadvertidas en las audiencias: la española ‘El Ministerio del Tiempo’ y la británica ‘Black Mirror’.

En la producción nacional, la serie de TVE sobre viajes en el tiempo se ha convertido en todo un fenómeno que, en esta tercera temporada, se ha lanzado a rodar en grandes localizaciones y exteriores gracias al apoyo de Netflix que ha incorporado este título a su catálogo mundial. Así, en mayo pasado ‘El Ministerio del Tiempo’ recurrió al jardín botánico de la Concepción para ambientar en la conquista de América y la selva uno de los capítulos de la tercera temporada que aún está por emitir.

Más breve, aunque sonado, fue el paso de otra producción de Netflix, la internacional ‘Black Mirror’, por la antigua cárcel provincial de Cruz de Humilladero para ambientar parte de uno de los episodios de su próxima temporada, ‘Black Museum’, que relata el enganche de una persona al experimentar el dolor de otros. No obstante, la trama rodada en la antigua cárcel se mantuvo dentro de una reserva total.

El Torcal de Antequera también fue escenario hace un par de años del camino de baldosas amarillas de la versión televisiva de ‘El mago de Oz’, ‘Emerald City’, una producción de NBC que en España estrenó a comienzos de este año el canal Cosmo. Una serie fantástica con gran lujo de escenarios y ambientación que, desgraciadamente, no fue confirmada para una segunda temporada al no alcanzar los niveles de audiencia esperados.

Este verano, otro rincón de la provincia, Ronda, captó el interés de la serie norteamericana ‘Berlin Station’, que emitirá la cadena Epix y narra una historia de suspense y espionaje con el protagonismo de Richard Armitage (‘El Hobbit’). Las series pasan por una época dorada y verlas por Málaga ha dejado de ser una excepción.