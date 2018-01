SEINFELD AL VOLANTE

Seinfeld' duró nueve temporadas entre 1989 y 1998. Fueron 180 episodios en los que, en apariencia, no ocurría nada. 'De camino al cine, George, Elaine y Jerry esperan a que quede una mesa libre en un restaurante chino'. Así se titulaba uno de los capítulos, en el que los protagonistas hacían exactamente eso, esperar a que les dieran mesa. Historias mínimas de neoyorquinos urbanitas, judíos, hipocondríacos y sin suerte en el amor, que bebían del humor de Woody Allen y que convirtieron a Jerry Seinfeld en el cómico mejor pagado de la televisión. Solo en 2004 ganó 264 millones de dólares por los derechos de 'Seinfeld', a los que hay que sumar otros 400 millones por las sucesivas sindicaciones de la serie. Suya es una de las mayores colecciones de coches Porsche del mundo. El garaje en el que guarda el medio centenar de vehículos le ha costado millón y medio de dólares.

Seinfeld regresa a sus 63 años con un programa de entrevistas que ya tiene nueve temporadas, pero que ahora podemos ver en España gracias a Netflix. En 'Comedians in Cars Getting Coffee' no ocurre tampoco gran cosa. El cómico nos enseña un coche clásico en el que recoge a uno de sus amigos y juntos se toman un café en algún bar de Nueva York o Los Ángeles. Claro que entre sus colegas se cuenta gente como el presidente Obama, al que va a buscar al mismísimo despacho oval cuando todavía llevaba las riendas del país. Golpea las cristaleras desde el jardín y el exmandatario avisa al servicio de seguridad de que no disparen: «No estaría bien visto matar a Seinfeld».

La serie permite comprobar que el humorista en la vida real no es muy diferente del personaje que le hizo famoso. Maniático, narcisista y borde, rehúye a los fans que le asaltan y se regodea en su estatus de millonario ocioso. La química que logra con sus viejos amigos depara momentos gozosos, que son a su vez una historia de la moderna comedia americana, con invitados como Larry David, Mel Brooks, David Letterman, Jay Leno, Louis C. K., Bill Burr, Jim Carrey, Will Ferrell y Steve Martin. Los episodios no llegan a los veinte minutos, no sea que Seinfeld se canse demasiado.