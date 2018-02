Scorsese y su serie sobre Julio César

El director de cine Martin Scorsese está trabajando actualmente en una serie sobre el general y político romano Julio César y sus sucesores, según publicó ayer el diario británico 'The Guardian'. Aunque aún no tiene comprador, la idea está clara: cada temporada contará la historia de un mandatario de la Antigua Roma, comenzando por el ascenso al poder del propio César. El guion del piloto y un esbozo de la primera entrega ya están escritos y comenzarán a grabarse en Italia en 2019. No es la primera incursión de Scorsese en televisión; ya lo hizo con 'Vinyl' y 'Boardwalk Empire', ambas de HBO.