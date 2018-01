Samanta Villar, periodista: «Me gustaría ser como Peggy Olson» La presentadora de Cuatro Samanta Villar. :: LP Viviría durante 21 días en 'The Wire'. A Tony Soprano le preguntaría qué muerto le pesa más en la conciencia. Don Draper es su amor platónico MIKEL LABASTIDA Domingo, 14 enero 2018, 00:21

El universo televisivo está plagado de mujeres periodistas, desde Murphy Brown, la presentadora de For Your Information, hasta Mackenzie McHale, la productora de 'The Newsroom', pasando por la reportera de 'Borgen' o las intrépidas redactoras del 'Crónica' que comandaba José Coronado. En cualquiera de esas redacciones podría haber trabajado Samanta Villar, que cierra temporada el martes (22.35horas) de su programa en Cuatro, y se sienta en esta sala de interrogatorio para desvelar sus gustos seriéfilos.

-Se le acusa de serieadicta, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

VConsulta en www sur.es la lista completa de las 50 mejores series del siglo XXI.

-Culpable y reincidente.

«En mi instituto no había tíos tan buenos como Dylan de 'Sensación de vivir'» «Mi marido me dijo que no me gustaría 'Juego de Tronos' y le hice caso. Vi el primer capítulo y ya»

-No me puedo resistir a hacer lo siguiente. Complete esta presentación: &ldquo¿Cómo son las series de televisión por dentro? ¿Cómo se comportan los personajes? Quiero saberlo. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo voy a vivir durante 21 días en la serie...&rdquo.

-'The Wire'

-Entonces prepare las maletas rumbo a Baltimore. ¿Y si le pido que imagine un 'Samanta y...' con varios personaje de ficción a los que a le gustaría reunir?

-A Jimmy McNulty de 'The Wire' y a Walter White de 'Breaking bad' los sentaría a charlar juntos. Seguro que se despertaban admiración mutua.

-Vaya par de obras maestras. Hablando de grandes títulos, ¿cuál es su serie favorita de Ana Obregón?

-Jajajaj qué malo...

-No se moja... ¿Y cuál es esa serie imprescindible de la que todo el mundo habla y aún no ha visto?

-Mi marido me dijo que no me gustaría 'Juego de Tronos' y le hice caso. Vi el primer capítulo y ya.

-¿Cuánto daño le hizo 'Periodistas'? (porque luego se dio cuenta de que la realidad se parecía poco a la ficción)

-Me perjudicó más 'Sensación de vivir', cuando fui a buscar piso y descubrí el panorama inmobiliario español...

-¿Y su instituto se parecía en algo al de los chicos de Beverly Hills?

-En nada. No había tíos tan buenos como Dylan, pero teníamos un bar donde servían bocadillos de tortilla de patata con alioli, que tampoco estaba mal.

-¿Qué serie tiene asociada a su infancia?

-'Salvados por la campana'. ¡El histrionismo de Screech me tenía loca!

-Sigamos en aquella época. ¿Qué le preguntaría como periodista a David, el Gnomo?

-¿Cuál es el secreto para estar siempre de buen humor?

-¿Y a Tony Soprano?

-¿Qué muerto le pesa más en la conciencia?

-¿Le gustaría parecerse a algún personaje de serie?

-Soy muy fan de Peggy Olson de 'Mad Men'. Una mujer que se abre camino entre los hombres a base de talento.

-¿Qué estaba haciendo usted cuando murió Laura Palmer?

-Empezaba a maquillarme a escondidas y a salir con chicos.

-¿Cuál ha sido el último título que le ha enganchado en plan maratón?

-'The Handmaid's Tale'

-Esa ha sido la producción del año junto con 'Big Little Lies'. ¿Qué le han parecido?

-Las dos me han parecido muy buenas. Aunque el final de 'Big Little Lies' me resultó más alegórico que realista.

-Ambas analizan el tema de la maternidad, un asunto por el que usted ha dado mucho que hablar. ¿Si lo suyo de ser madre fuera una serie cómo podríamos titularlo?

-Ahora se empieza a parecer más a 'Aquellos maravillosos años'...

-¿Se imagina como la madre de 'Con ocho basta'?

-Oh my god!

-¿Qué serie le regalaría a la reina Letizia?

-'The Crown', aunque apuesto a que la ha visto.

-A ver si se somete algún día a este cuestionario y se lo puedo preguntar. Mientras tanto sigamos con usted. Revele aquí y ahora un amor platónico seriéfilo.

-Don Draper, por supuesto.

-¿Se imagina en la tercera edad viviendo como 'Las chicas de Oro'?

-¡Espero ser así de libre a partir de los 75!

-¿Se identifica con alguna de ellas?

-El descaro de Sophia me encantaba.

-¿Qué final de serie le traumatizó más?

-'Lost'. Me pasé años siendo fiel para aquello...