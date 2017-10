'La Saeta' de tres malagueños que conquistó a los coaches de La Voz La armonía de la que hicieron gala sobre el escenario el trío formado por Adrián, Salva y Fran emocionó a los cuatro miembros del jurado, que se dieron la vuelta en la primera estrofa ALMUDENA NOGUÉS Málaga Lunes, 2 octubre 2017, 12:07

Se conocieron en un karaoke. Y la chispa no tardó en saltar entre ellos. Amigos desde la infancia, Adrián, Salva y Fran lograron cumplir su sueño en 2011 con el lanzamiento de un disco producido por Timmy Ropero y con el prestigioso sello discográfico Universal Music. Tras aquel éxito, que les llevó de gira por toda España, sus caminos se separaron... Y cinco años después han vuelto a encontrarse en 'La Voz'. Este viernes, los malagueños se subieron al escenario del 'talent show' de Telecinco para probar suertes en la segunda gala de las audiciones a ciegas. Y les bastaron unos acordes para convencer al jurado. Cuando apenas habían acabado de entonar la primera frase Juanes se dio la vuelta, emocionado por su forma de interpretar el popular tema 'La saeta', con letra de Antonio Machado y música de Joan Manuel Serrat.

Malú, Manuel Carrasco y Pablo López pulsaron segundos después impresionados por la manera de cantar y empastar las voces de estos malagueños, de 28, 36 y 33 años. "Me ha encantado, vuestras armonías están perfectamente afinadas y habéis estado muy precisos. Me encantaría escuchar un bolero de Los Panchos en vuestras voces. Si os gusta la idea, venid a mi equipo", les reclamó el colombiano. "Esto es venir y llevarnos a los cielos", añadió Manuel Carrasco, quien quiso destacar "la emoción" con la que habían cantado y su juego de voces, "que recuerda mucho a los carnavales"; "Tenéis ese venenillo que a nosotros nos gusta y hace que a la gente le palpite el corazón de manera diferente", agregó. Malú tampoco ahorró elogios: "Me he sentido muy cerquita. Me habéis emocionado y puesto los pelos de punta. Os quiero conmigo", les planteó.

Finalmente, Adrián, Salva y Fran decidieron sumarse al equipo de Carrasco, quien celebró entusiasmado su elección. "Vivir esta experiencia una vez más ha sido increíble", destacaron los cantantes por su parte. El pase a la siguiente fase de 'La Voz' supone una nueva oportunidad para el trío malagueño, que no actuaban juntos desde su gira con Plaza SUR, con quien grabaron su primer trabajo discrográfico “Y soñé…” allá por 2011. Aquella etapa musical hizo que estos jóvenes de los barrios malagueños de La Palma, Martiricos y Miraflores cuyos ensayos comenzaron en una cafetería de Martiricos se ganaran el apodo de 'il divo del sur', por su cuidada forma de vestir en sus actuaciones -siempre con americana y camisa blanca- y su pop melódico.

(Puedes ver el vídeo de la actuación aquí)