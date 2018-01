La ruptura de Risto y Jorge Javier

Pese a que Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide comparten plató como jurados de 'Got Talent España', se dejaron de hablar a cuenta de su diferencia de criterios respecto a los concursantes. El presentador de 'Sálvame' lo confesó ayer en la columna que escribe semanalmente en la revista 'Lecturas'. «Durante las grabaciones de las audiciones hubo bronca fuerte entre Risto y yo. Muy heavy. Tanto que nos dejamos de hablar durante algún tiempo. Cosa que, por un lado, me gusta porque significa que vivo con pasión mi profesión. Y por otro, no me hace tanta gracia porque ya soy mayorcito para estos sofocones».