Riviera: La vida falsificada

Movistar Xtra estrena una serie protagonizada por Julia Stiles que escarba en las miserias de los ricos y la apariencia de las obras de arte

MIGUEL ÁNGEL OESTE

Lunes, 26 junio 2017, 00:54

Me acerco a esta serie de diez episodios creada por Neil Jordan (autor de películas como ‘Juego de lágrimas’) porque el guión está escrito por John Banville. El escritor irlandés, ya sea con su propio nombre, como cuando se desdobla en Benjamin Black, me ha regalado horas de placer leyendo sus novelas en las que desgrana la condición humana, sus deseos y debilidades. Autor de obras tan estimulantes como ‘El mar’ o ‘Eclipse’, ha sabido rastrear en ese mundo de gente pudiente a los que mueve el lujo, el sexo, el dinero, el poder, la ambición, a través de personajes femeninos fuertes e interesantes que forman parte de sus narraciones, abriendo grietas en las que la mentira siempre está presente en sus hondas exploraciones sobre la ambigüedad moral. De hecho, como Benjamin Black creó la maravillosa serie del escéptico patólogo Quirke, cuyos primeros libros fueron adaptados en una miniserie de tres episodios protagonizados por Gabriel Byrne. Sin embargo, en esas novelas policiales es su hija Phoebe y el universo femenino lo más estimulante, pues lo ‘noir’ es una mera excusa para indagar en lo engañoso de las apariencias con las que conviven las relaciones humanas. El indudable estilismo, la cadencia precisa de sus narraciones y la precisa estructura eran otros elementos para que me acercarse a ‘Riviera’.

Entonces, ¿qué sucede para que ‘Riviera’ sea un serial tan estandarizado? Una especie de copia de copia de otra copia vistas aquí y allá, sin alma. Una propuesta robotizada si se prefiere. El caso es que la serie tiene los materiales para ser un buen título de intriga: los personajes femeninos (Julia Stiles y Lena Olin tienen entidad, relevancia y el duelo entre ambas actrices es de lo más destacado), la historia tiene materia prima interesante y la estructura está pensada, y, sin embargo no funciona o solo como algo liviano, como reflejo de la vida falsa que descubre el personaje de Julia Stiles, Georgina, al morir el marido, Constantine Clios, Anthony LaPaglia en la explosión de un yate.

‘Riviera’ retrata mediante las claves del género de suspense a los ricos, con sus secretos, hipocresías, mentiras. Aunque el género se usa como pretexto para tratar de indagar en otros temas a través de unos personajes que se esconden para acabar revelando mucho más de ellos. Desde el hipotético marido muerto hasta cada uno de los tres hijos, la actual mujer, la ex mujer o los personajes secundarios. Más que la historia en sí, es la manera en la que la plasma Philipp Kadelbach, la manera de contarla, sin tensión dramática, con un tono plano, una planificación carente de plasticidad y organicidad en cuanto a lo que se cuenta y los personajes. Es más, hay planos que parecen postales de anuncios o derivaciones de escenas de otras películas. Otros planos aéreos –tomados seguramente con drones– que resultan arbitrarios. No hay ni un momento propio, ni continuidad narrativa, ni una búsqueda estética diferente. Todo remite a cosas vistas, con la salvación de que lo ya visto es mejor. Su cadena de causa-efecto resulta convencional, plana.

Dinero, codicia

Blanqueo de dinero, paraísos fiscales, corrupciones, tapaderas y el mundo del arte como un mercado ingobernable y cínico que destapa las miserias de un lujo impostado. A pesar de lo anodino de la propuesta, hay líneas de diálogo reveladoras que conectan la serie con nuestro presente y que a su modo vierten una crítica sobre los mecanismos de nuestra sociedad. «¿Crees que uno se hace rico tomando decisiones respetables? La respetabilidad se compra cuando uno se hace rico», le suelta Irina (Lena Olin) a su hijo mayor. Hay otras líneas de diálogo en esa línea. Pero ni con eso, después de los dos primeros episodios, del esfuerzo de Stiles por dotar a su personaje de verosimilitud y de los apuntes cínicos, ‘Riviera’ consigue generar la sensación de que tras esos lugares fastuosos y ese hipotético lujo palpite sangre y no un mecanismo de aceite.