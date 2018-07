«Renuevo como los futbolistas» Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público'. :: atresmedia Susanna Griso firma por tres años más en 'Espejo Público' (Antena 3). «Soy muy cafetera. Me gusta mucho la información política y económica» JULIÁN ALÍA Jueves, 5 julio 2018, 00:26

Susanna Griso (Barcelona, 48 años) acaba de firmar tres años más como conductora de 'Espejo Público', el magacine matinal de Antena 3 que esta temporada ha batido su récord de audiencia. - Esta edición ha sido la más vista de la historia de 'Espejo Público' y ha recibido su segundo Premio Ondas. ¿Qué ha significado todo esto? - Ha sido un año convulso y también apasionante. Hemos tenido el procés, que lo he vivido con mucho dolor, pero nos quedamos con la buena sensación de estos datos históricos conseguidos. De hecho, el Premio Ondas coincidió con el procés. Esa semana fue una de las más difíciles. Cuando me llamaron pensé que no podía ser verdad. No es normal recibir dos premios por el mismo programa. Estoy muy agradecida al jurado por este galardón que ha sido posible gracias al esfuerzo de todo el equipo, al duro trabajo de cinco horas de directo diarias y a los madrugones. - Se levanta a las 4.30 de la mañana. ¿Cómo afronta esos madrugones? - Te acostumbras. Esto es como una maratón. Con entrenamiento diario al final vas consiguiendo hacer los kilómetros. Comenzamos el programa con una entrevista profunda que requiere mucha preparación. La noche de antes siempre llevo toda la documentación conmigo. - Con esta renovación, va a cumplir 25 años en Antena 3. ¿Se esperaba algo así?

- Voy a seguir vinculada a la actualidad de Antena 3. 'Espejo Público' nació como una persiana informativa pensada para perdurar en el tiempo. Entonces no había un programa de actualidad y fuimos los primeros que apostamos por ello. La verdad es que no me esperaba todo esto. Cuando fiché por Antena 3 pensé en dos o tres años. No me gusta hacer planes a largo plazo. Siempre renuevo por algo así. Como los futbolistas. Cuando llegué me parecía imposible, pero al final, de tres en tres, voy a cumplir las bodas de plata en la cadena.

- En el programa ponen mucho énfasis en denunciar injusticias. ¿Se siente más identificada con esta vertiente o con la información pura y dura? - Soy muy cafetera. Me gusta mucho la información política y económica, que es lo que empecé a hacer en la radio, aunque en el programa le damos mucha importancia a la denuncia de situaciones injustas. Ayer, por ejemplo, tuvimos el caso de un atropello mortal en el que la familia de la fallecida pedía que se agravasen las penas por ebriedad al volante. Al final, aprendes de los invitados, de los abogados... ahora podemos contar prácticamente con un magistrado diario, algo que era impensable cuando empecé.

- Es madre de dos hijos biológicos y este año se ha convertido en madre de una tercera hija adoptada en Costa de Marfil. ¿Cómo ha sido la irrupción del nuevo miembro en la familia?

- Ha sido un año muy intenso en lo profesional y en lo personal. La muerte de mi madre, el tema de la adopción..., que ha sido posible tras más de ocho años de lucha burocrática. Ahora, mis hijos son más mayores, adolescentes ya. Al igual que te propones retos profesionales, también puedes hacerlo en el ámbito personal, y ahora tengo en casa una renacuaja de seis años de Costa de Marfil.