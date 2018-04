TVE no renueva 'Desaparecidos' Silvia Intxaurrondo y Paco Lobatón. SUR Martes, 10 abril 2018, 09:59

El formato que dirige Paco Lobatón y presenta Silvia Intxaurrondo en TVE, heredero de '¿Quién sabe dónde?' y que buscaba a personas en paradero desconocido, no tendrá más continuidad en su parrilla de los miércoles. La cadena pública ha decidido no renovar el formato después de emitir los doce programas que ya estaban firmados con la productora, una decisión motivada porque 'Desaparecidos' no ha cumplido con las expectativas de audiencia (ha promediado un 9,6% de 'share'). Mañana se despedirá de su audiencia después de investigar 540 casos y recibir más de 400 pistas por parte de los espectadores.