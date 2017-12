«Ramón es el compañero perfecto» Anne Igartiburu conducirá esta noche la gala 'Inocente, inocente' en TVE, que busca recaudar fondos para niños con cáncer. Y el próximo domingo volverá a la Puerta del Sol, de nuevo con Ramón García MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 28 diciembre 2017, 00:36

El nombre que más suena en TVE estas navidades es el de Anne, el de Anne Igartiburu (Elorrio, Bizkaia, 1969). La presentadora vasca se puso el pasado domingo, Nochebuena, al frente de 'Telepasión'; esta noche (a partir de las 22.05 horas) conducirá en directo la gala 'Inocente, Inocente', producida por Veralia y que buscará recaudar fondos para niños con cáncer y sus familias; el 5 de enero presentará el programa especial de la noche de Reyes; pero antes, el día 31, dará un año más las campanadas junto a Ramón García. «Llevaré un detalle», anticipa.

- Usted no para estas navidades.

- Tuve 'Telepasión' el pasado domingo; a las campanadas, que es lo que más ilusión me ha hecho siempre, ese momento final de las navidades, ya vas cansada, pero hay que darlo todo; la gala 'Inocente, inocente', en la que te das cuenta de lo bonito que es cuando participas en los rodajes con los niños y ves la labor que hacen en los hospitales; y el día de Reyes otra gala con Edu Soto, con el que nunca había coincidido. Es matador, pero lo hago de mil amores.

-¿Y en casa, cómo lo celebra?

- El 25 de diciembre dejo 'Corazón' grabado y eso me permite estar en casa con los niños, mi chico y mi familia. Así paso el 24 más tranquila y aprovecho más. Y el 31... Esa noche ya sabéis todos donde voy a estar.

- Junto a Ramón García, otra vez.

- Ramón es el compañero perfecto para todo, en la vida y en el trabajo. Tiene buen sentido del humor, es generoso, muy familiar... Lo que refleja en televisión, al fin y al cabo. Quizá él sea una excepción entre todas las estrellas de la pequeña pantalla. Ambos heredamos el testigo de los grandes de la tele: Constatinto Romero, Valerio Lazarov, Rafaela Carrá, Laura Valenzuela... Hemos trabajado con gente que nos ha enseñado mucho.

- ¿Cómo son las horas previas a las campanadas?

- Lo tenemos muy medido desde hace tiempo. En cuanto a preparación, todo está claro. Ese día intento correr la San Silvestre Vallecana y luego descanso, me preparo algo de cenar, me ducho y a la Puerta del Sol. No me dejan decir la hora a la que llegamos por seguridad, pero nos quedamos hasta que se vacía la plaza.

- ¿Y su vestido?

- Está diseñado por Lorenzo Caprile, casi seguro de manga larga. Repetiremos con el color rojo por tradición, nos está yendo bien con él. Jugaremos con algo elegante y sofisticado.

Las uvas, con Canarias

- ¿Llevará algún amuleto?

- Cada año le hago un homenaje a algo que ha sido importante para los españoles. El año pasado llevé un detalle del Padre Ángel, otras veces de Rafa Nadal, también de Concha Velasco, la selección española de fútbol... Este año quiero recordar que la mujer ha levantado la voz en defensa de su dignidad, y llevaré objetos de Margarita Salas, Carla Simón, Ruth Beitia, que me ha prestado la pulsera con la que salta...

- ¿Sigue teniendo nervios?

- Hay un momento que no se emite en TVE, cuando me agarro minutos antes con Ramón y nos miramos. Me emociono al contarlo. En ese instante sabes que estás haciendo algo irrepetible, presentar las campanadas, con todas las veces que las he visto de pequeña.

- ¿Y se toman las uvas?

- Sí, pero después (risas), al mismo tiempo que en Canarias.

- ¿Qué le pide a 2018?

- Sentido común y cordura. Para mí, seguir con este trabajo que me gusta e igual tener más tiempo libre para mi familia.