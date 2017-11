Rafael Vera, el culturista septuagenario de Marbella que demuestra en El Hormiguero que la juventud "es un estado mental” El tricampeón del mundo de culturismo protagoniza un vídeo del programa de Antena 3 que se ha hecho viral, con más de 8,2 millones de reproducciones en apenas 48 horas EUGENIO CABEZAS Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:57

"La juventud es un estado mental". Con esta filosofía vive el culturista marbellí Rafael Vera, tres veces campeón del mundo de este deporte y único español que ha sido Míster Olimpia. A sus 72 años, sigue entrenando en el gimnasio y cuidándose como cuando empezó a hacer pesas, con 35 años. El lunes protagonizó un espacio en el programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’, en el que se hacía pasar por un anciano que entraba por primera vez en un gimnasio, en el que se habían instalado cámaras ocultas.

Acompañado por un grupo de personas mayores, el experimento sociológico del exitoso programa que dirige y presenta Pablo Motos se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, que supera ya, en apenas 48 horas, las 8,2 millones de reproducciones en la red social Facebook (ver aquí) más de 78.000 reacciones y más de 8.000 comentarios. No es para menos. La secuencia resulta de lo más llamativa, especialmente por las caras de asombro de los jóvenes que había en ese momento en el gimnasio.

Con una barriga de silicona y un chándal, Vera ocultó su musculatura y comenzó a probar en una de las máquinas, estando a punto de caerse. “Este hombre se nos mata”, dice una de las jóvenes en el vídeo. “Ponle otro, a ver si puede”, le anima una de las ancianas. De repente, el culturista marbellí levanta 90 kilos en el press de banca sin dificultad. Luego coge unas mancuernas de 30 kilos como si fueran bolsas vacías, una barra de 45 kilos y a continuación se pone a hacer dominadas como el que está caminando. Ante las caras de asombro de todos, Vera termina suspendido a pulso bocabajo en la barra.

Las caras de asombro de los presentes se disparan cuando el septuagenario marbellí se quita el chándal y los apósitos de silicona, dejando al descubierto su esbelta y musculada figura. “Joder macho”, exclama uno de los jóvenes presentes. Vera está al frente del gimnasio Halcón Marbella desde hace más de 25 años. Sus tres hijos también se dedican al deporte. Según explicó a SUR en una entrevista concedida en agosto de 2007, sus comienzos en el mundo del culturismo fueron tardíos, a los 35 años, cuando empezó a trabajar como portero de discoteca.

“El secreto es vivir bien y llevar una vida sana. No he fumado ni bebido nunca en mi vida. Aunque he trabajado por la noche, después me iba a mi casa, no como otros que se quedaban y se quedan de copas”, dijo entonces a este periódico el tres veces campeón del mundo de culturismo.

“La gente que no conoce este mundo son los que lo critican. Las críticas al culturismo son producto de la ignorancia. El que sólo se deja llevar por la imagen exterior, y por toda la parafernalia, tiene una idea distorsionada de este mundo. Aquí, en mi gimnasio, hay gente que lleva 20 años entrenando, que habla maravillas de esto. Ahora si hablas con gente que nunca ha entrado, tendrá críticas destructivas, que si sólo son gente que se droga...”, expresó.

No es el primer vídeo del programa de Antena 3 que juega a romper ideas preconcebidas sobre las personas mayores. Lo hizo, por ejemplo, en otro montaje protagonizado por una bailarina de 81 años, y ya desde el humor, con el éxito reguetonero de Daddy Melquíades, un abuelo de 92 años.