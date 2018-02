¿Qué fue de Quimi y Valle? Dónde está la pareja más popular del Colegio Azcona y el resto de sus 'Compañeros' Fueron una de las parejas de los 90 / SUR La serie comenzó a emitirse a finales de los 90 y, desde el primer capítulo, las peripecias de la pandilla mantuvo a los adolescentes de toda España enganchados a la televisión MARI CARMEN PARRA Málaga Domingo, 18 febrero 2018, 19:16

En el Colegio Azcona eran la pareja más popular. La serie 'Compañeros' se emitió durante casi cinco años en Antena 3 y pronto el chico malo, Quimi, y la chica lista, Valle, hicieron buenas migas. Se convirtieron en un icono para los jóvenes de aquella época. 'Compañeros' comenzó a emitirse a finales de los 90 y desde el primer capítulo y hasta el último, que se emitió en 2001, las peripecias de la pandilla del Azcona, liderada por la pareja de los 90, mantuvo a los adolescentes de toda España enganchados a la televisión.

Hace un par de años, los actores de una de las series míticas de nuestro paía, se reunían y para que dicho encuentro quedara para la posteridad se hicieron una fotografía. El tiempo vuela y parece que fue ayer cuando las puertas del colegio Azcona cerraban y con ellas las aventuras de Quimi, Valle y compañía.

En la fotografía estaba toda la pandilla (Eva Santaloria, Julián González, Nicolás Belmonte, Lara de Miguel, Manuel Feijóo y Virginia Rodríguez), excepto Antonio Hortelano, que se encargaba de dar vida a Quimi, el chico malo de Compañeros. Como suele ocurrir en las series de adolescentes, que son una maravillosa cantera de actores, para algunos estas ficciones exitosas suponen un total espaldarazo, mientras que para otros no es más que un pasaje más de su vida.

Ahora, más de 15 años después y con algunas canas han regresado sus actores, pero ¿qué ha sido de ellos en todo este tiempo?

Fue el gran ausente del reencuentro, pero es uno de los actores a los que los telespectadores más le ha seguido la pista, ya que ha seguido trabajando en televisión. De hecho, se le ha podido ver en Los misterios de Laura, en SMS (junto a Amaia Salamanca y Mario Casas), Punta Escarlata, El don de Alba y, por último, en Sin identidad, una ficción en la que compartía escenas con Miguel Ángel Muñoz, Verónica Sánchez y Megan Montaner. No obstante, Antonio Hortelano también ha probado suerte en el cine con cintas como No te fallaré (basada en Compañeros) El seductor, Más de mil cámaras velan por tu seguridad o Diario de una becaria, entre otras.

Eva Santolaria (Valle)

En Compañeros Eva Santolaria era Valle, la novia de Quimi, y su relación era uno de los temas habituales de la serie. La serie no sólo le dio popularidad, sino que también la llevó a que ganase en el año 2000 el premio TP de Oro a la mejor actriz por su papel de Valle. Tras el fin de la emisión de Compañeros, Eva Santolaria participó en varios monólogos de El club de la comedia y apareció en la película Días de fútbol (2003). Sin embargo, volvió a una serie de éxito, aunque esta vez en Telecinco, donde fichó por Siete Vidas, una sitcom en la que interpretaría a la pizpireta hermana de Gonzalo de Castro, Vero.

En 2007 debutó en el teatro donde coincidió con Carmen Machi, aunque pocos años después regresaría a la televisión en seis capítulos de Los Misterios de Laura. En cuanto a su vida personal, Eva Santolaria se casó con el director Pau Freixas y con él ha tenido dos hijos. Tan sólo un apunte más, el papel de Valle no fue directamente para Eva Santolaria, ya que la primera opción de los responsables de Compañeros fue la actriz sevillana Paz Vega.

Julián González (César)

Julián González llegó a Compañeros siendo un rostro ya conocido, puesto que había hecho del hijo pequeño de Concha Cuetos en Farmacia de Guardia. Tras la cancelación de Compañeros, Julián González se apartó de los focos y tan sólo regresó para protagonizar la serie de Cuatro, Cuenta Atrás, una ficción que no contó con el apoyo del público. González también lo intentó en el cine con la versión cinematográfica de Compañeros llamada No te fallaré, Pobre juventud y un telefilm en el año 2010 donde se juntaba a todos los protagonistas principales de Farmacia de Guardia, llamada La última guardia y que no tuvo el éxito esperado. Ahora, Julián González, trabaja de interiorista.

Nicolás Belmonte (Eloy)

Nicolás Belmonte interpretaba en Compañeros a Eloy, el hijo de Beatriz Carvajal (Marisa) y su vida tras la serie siguió ligada al mundo de la interpretación y se le vio en las series Hospital Central, Cuenta Atrás, El Comisario o Los Borgia, además de tener pequeños papeles en largometrajes como Alatriste. En la actualidad es productor y tiene residencia en Nueva York.

Lara de Miguel fue una de las actrices que estuvo desde el principio en Compañeros. De Miguel daba vida al personaje de Sara, la chica pija de la pandilla, que tenía perdidamente enamorado a Luismi. Con el punto y final de Compañeros, Lara de Miguel ha seguido ligada el mundo de la interpretación. En el cine, Lara ha participado en diferentes producciones, de la que más popularidad ha tenido ha sido la versión cinematográfica de Compañeros, No te fallaré.

Pero si el el cine, no ha sido su campo de batalla habitual, el teatro sí lo ha sido, y Lara de Miguel no ha parado de trabajar sobre las tablas. En lo que a su vida personal se refiere, Lara de Miguel, que ya no es rubia, tiene una relación estable con el cantante Sergio Medusa, con el que tiene una hija.

Duna Jové (Arancha)

Duna Jové sólo estuvo un par de temporadas en Compañeros, pero su papel de Arancha le sirvió para abrirse hueco en el mundo de la interpretación. Su salida de la serie se rumoreó, en su momento, que se debía a una posible carrera en el cine o la gran diferencia de edad (10 años) que había entre ella y el personaje que interpretaba, aunque lo más posible es que fuera porque la actriz estaba embarazada, ya que tuvo una hija en el año 2000, unos meses después de abandonar la serie. La actriz ha protagonizado las películas El perfume, historia de un asesino (2006), No te fallaré (1998) y Mentiras y gordas (2009). Además, también ha aparecido en series como Pulseras Rojas.

Ruth Nuñez fue la encargada de sustituir a Duna Jové en el reparto. La joven interpretaba a una chica bosnia que llegaba al colegio , huyendo de los conflictos bélicos de su país, y emprendía un proceso de adaptación llegando a integrarse totalmente en el grupo. Tras el fin de Compañeros, Ruth participó en la serie El Pantano (2003), que sólo tuvo una temporada y rodó el corto NotamotoF (2004).

Sin embargo, su gran papel estaba por llegar y en el verano de 2006 , tras pasar un casting de más de 80 candidatas, Ruth Nuñez fue la elegida para ser la protagonista de Yo soy Bea, una serie que emitiría Telecinco y que era una versión de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. Esta serie fue la que realmente le dio la fama en España, de hecho tanta repercusión tuvo su papel, que llegó a dar las Campanadas de Nochevieja.

Al igual que con Compañeros, la serie llegó a su fin y Ruth se dedicó al teatro durante un tiempo para volver en 2012 a la televisión con la serie Frágiles. En su vida privada, Ruth Nuñez mantiene una relación con el actor Alejandro Tous, al que conoció en la serie Yo soy Bea.

Manuel Feijóo (Luismi)

Manuel Feijóo era Luismi, el eterno enamorado de Sara (Lara de Miguel), aunque hay que destacar que Feijoo no sólo era actor de la serie, sino que también fue guionista de la misma. Tras su paso por Compañeros, Manuel Feijóo , que es hijo de Rita Irasema y sobrino de Emilio Aragón, recondujo su carrera de actor hacia la de monologuista. En este ámbito produjo e interpretó el espectáculo de monólogos La gran evasión (2003-2013). Con algunas colaboraciones puntuales, Manuel Feijóo compaginó su faceta de actor y guionista en series como Tres son multitud, El pasado es mañana, Yo soy Bea o Cuenta Atrás.

Desde entonces ha realizado programas de televisión de forma independiente. Crea el formato de Street Magic 'Il·lusionadors' (TV3, 2006), el programa de viajes y humor Los Escapistas (AXN, 2007-2008), y la serie de animación e imagen real 'Manu y Monkey' (Disney Channel, 2008). En 2008 le llegó el reconocimiento de la crítica con la película 'Carlitos y el campo de los sueños' que consiguió más de 20 premios internacionales. Fue a partir de este año, cuando Feijóo ha dejado de lado completamente su faceta de actor y se ha centrado en su trabajo de guionista, cómico y mago.

Virginia Rodríguez (Isabel)

Virginia Rodríguez es prima en la vida real de Manuel Feijóo y en Compañeros daba vida a Isabel. Con el fin de la serie, Virginia no dejó de actuar, siendo su trabajo más importante su papel protagonista en la película 'Esto no es una cita', dirigida por Guillermo Fernández Groizard, con la que ganó con el Premio del Público y el de Mejor Actriz en el Festival de Málaga de 2013. Por otro lado, la actriz no abandonó sus estudios y realizó la carrera de Periodismo. En lo personal tiene una hija.

Clara Lago (Desirée)

Clara Lago tan sólo tenía 10 años cuando llegó a Compañeros y su carrera ha sido meteórica. El viaje de Carol, Los hombres de Paco, Hospital Central, Tengo ganas de ti, Ocho apellidos vascos y la secuela Ocho apellidos catalanes han sido los éxitos que ha encadenado la actriz que vive actualmente un excelente momento de forma tanto en lo profesional como en lo personal, ya que vive una bonita historia de amor al lado de Dani Rovira, al que conoció en Ocho apellidos vascos.

Otro de los actores más pequeños de la serie. Daniel interpretaba al hermano pequeño de Valle y estaba enamorado del personaje de Clara Lago. El final de Compañeros no supuso el fin de la vida profesional de Daniel Retuerta, ya que el joven prosiguió con su carrera de actor, protagonizando series como Ana y los siete, Hospital Central o Matrimonio con hijos.

Sin embargo, el éxito ya de adolescente le llegó con El Internado, la serie de Antena 3 en la actuaron actores tan conocidos actualmente como Blanca Suárez, Ana de Armas, Marta Hazas o Yon González. Además, también se ha sumergido en el mundo de la música en donde realizado varias maquetas.