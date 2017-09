«Nuestra prioridad es sorprender» Álvaro Zancajo dirige el Canal 24 Horas de TVE,que cumple 20 años. «El objetivo es seguir la actualidad, no limitarnos a meterla en un bloque aislado» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 8 septiembre 2017, 00:44

En sus casi 20 años de historia (los cumplirá el próximo viernes), el Canal 24 Horas de TVE ha atravesado por distintas etapas, algunas más celebradas que otras. La tarea de renovar la cadena especializada en información le corresponde ahora a Álvaro Zancajo (Madrid, 1980), su director desde hace nueve meses, después de que este saliera de 'Antena 3 Noticias', donde presentaba el informativo de las 21.00 horas. «En Antena 3 aprendí todo lo que sé, pero estoy encantado en TVE».

- Con 20 años de historia, ¿cuál es el futuro del canal?

- Había mucha motivación oculta en el canal y yo me tengo que encargar y centrar en despertarla. No hubiéramos podido hacer esa apuesta por el 'breaking news', por seguir la información en directo, sin ese equipo que hay detrás. Y ese es nuestro principal objetivo, seguir la actualidad y no limitarla a meterla en un bloque aislado del Telediario. El espectador tiene que encontrarse de cara con el tema que está inundando su teléfono móvil cuando ponga el canal.

«Cuando abres un informativo todo el mundo ya ha visto las imágenes de un tsunami en Japón»

- ¿Es complicado competir con el resto de cadenas?

- Evidentemente, somos un canal temático de información y es difícil. Pero tenemos que competir y también observar al resto de canales de información 24 horas del resto de Europa e incluso conseguir que ellos sean los que nos copien a nosotros.

- ¿Qué tienen ellos que no tengan ustedes?

- Nosotros tenemos muchas ganas de convertirnos en una referencia también en el mundo digital, como los demás. Cuando abres un informativo a las tres de la tarde todo el mundo ya ha visto las imágenes de un tsunami en Japón. Hay que sorprender al espectador. Esa es la prioridad.

-¿Les afectan los rumores de manipulación que pesan sobre TVE?

- Yo me encuentro al margen de todo eso. Llevo aquí ocho meses y estoy centrado en mejorar el servicio público que ofrece el canal y en ese empeño me estoy dejando la piel. A mí me apasiona el periodismo y poder estar al frente de este canal es impresionante. Te confieso que hay muchas noches que no duermo buscando sacar adelante esto.

- Pero siguen recibiendo críticas.

- Estamos mejorando las audiencias e incluso hemos obtenido el récord del canal en toda su historia. El rediseño de la programación se está produciendo, desde mi punto de vista, de una forma más racional. Los programas deben emitirse en la franja horaria en la que tengan sentido. Por ejemplo, 'Emprende' no se podía emitir los viernes por la noche, porque los emprendedores no estaban a esa hora viendo la tele. Gárate y su programa de cultura ahora se emite por la noche, un horario más atractivo para los artistas españoles, ya que coincide con el 'prime time' en América, y ahora tiene el doble de espectadores.

- ¿Echa de menos algo de Antena 3?

- Antena 3 es un proyecto impresionante y allí aprendí todo lo que se, ha sido mi escuela porque entré como becario cuando tenía 21 años. Pero estoy encantado de estar en TVE.

- ¿Era lo que esperaba?

- Sí, en el medio ya sabemos cómo se trabaja en todas las cadenas y no me he llevado ninguna sorpresa.

- ¿Van a afrontar de alguna forma especial el tema de Cataluña?

- Estamos preparando un especial para la Diada el próximo lunes y también para el posible referéndum. Es otro de los objetivos, hacer especiales. También nos hemos centrado en la visita del Papa a Colombia.