La popular cantaora malagueña Genara Cortés conquista en 'La Voz' La artista flamenca, de 48 años, asegura que fueron sus padres los que la apuntaron al casting para ayudarla a salir de una bache económico. Anoche conquistó a los coaches ALMUDENA NOGUÉS Málaga Sábado, 23 septiembre 2017, 16:41

A sus 42 años y con una dilatada trayectoria sobre los escenarios la cantaora Genara Cortés ha dado el salto a la pequeña pantalla. La popular artista malagueña fue una de las sorpresas del arranque de la quinta edición de La Voz, donde conquistó a los coaches con su versión flamenca del 'No me importa nada' de Luz Casal. Según le contó a Jesús Vázquez, la complicada situación económica por la que atraviesa ha sido el empujón que le ha animado a probar suertes en el 'talent show' de Telecinco. "Mis padres fueron los que me apuntaron al casting porque estoy pasando una racha delicada. Hoy día es difícil trabajar de la música para comer y vivir", confesó al tiempo que dijo confiar en su fe para lograr su objetivo. "Me aferro a mis creencias y a la voluntad de mi Espíritu Santo; entrar en el programa sería un soplo de aire fresco y para mis padres como si les tocara la lotería. Me pongo en manos de Dios bendito para que sea su voluntad divina", recalcó antes de salir al escenario.

Cortés, quien ha cantado con los más grandes de este país, no tardó en emocionar a los cuatro miembros del jurado. Malú -que llegó a arrodillarse ante ella y suplicarle que se fuera a su quipo- fue la primera en darse la vuelta cuando apenas había entonado la segunda frase y acto seguido hicieron lo mismo Juanes y Manuel Carrasco. La malagueña, sin embargo, no daba crédito al buen recibimiento de los coaches. "Estoy que no puedo. Pensaba, ¿y si no se dan la vuelta? Estoy atacada", destacó la intérprete. "Pues mira la que has liado", le contestó Malu al tiempo que le pidió que les cantara algo a capela "algo más chiquitito". Y, de nuevo, la cantaora no les desfraudó.

"Me derrito cuando escucho esa cadencia de flamenco tan hermosa. Si te vienes conmigo haremos experimentos distintos para llevar tu voz a nuevos terrenos", le planteó el colombiano. Malú, por su parte, apeló a sus puntos en común para tratar de llevársela a sus filas. "Tú y yo mamamos de las mismas cosas. Me recuerdas a esas noches de arte y de vino en casa; hablamos el mismo lenguaje". "Contigo se siente una verdad grande. Me iba el latido por burlerías, eres una pedazo de artista", añadió Manuel Carrasco.

Abrumada por tanto halago, Genara lo tuvo complicado para decidir pero finalmente anunció que se iba con Malú, quien rompió a dar saltos. "Me ha vuelto loca. Es flamenca, flamenca y eso se ve. Va a dar mucho juego porque tiene una gran verdad que gusta mucho", concluyó.

La voz de Joaquín Cortés

Durante muchos años 'La Genara' fue la voz que acompañó al taconeo de Joaquín Cortés. Esta malagueña ha trabajado además junto a figuras como Diego el Cigala, participó en la 'Carmen' de la compañía de Antonio Gades y se puso a las órdenes de Carlos Saura en el espectáculo 'Flamenco hoy'. Sus primeros pasos en la música los dio gracias a una amiga, Rebeca, quien la oyó cantar. «Iba a clases de baile por hobby y un día me escuchó hacer una letrilla. Se quedó mirándome con cara de miedo. ¿Pero qué te pasa?, le pregunté. Y me contestó: que cantas mejor que bailas». Fue entonces cuando entendió que podría vivir de su voz, como desveló en una entrevista en SUR.

Comenzó cantando para bailar en los tablaos y como acompañante de su padre, reacio en un principio a que «su pequeña» se aventurara en el difícil mundo del flamenco. «Con él me formé, todo lo que sé se lo debo a él». Y, poco a poco, fue subiendo escalones y abriendo puertas. Su debut internacional llegó en 2004, con el estreno de 'La Pasión de Cristo según San Mateo' en Bogotá, junto a Diego el Cigala, Niño Josele, Montse Cortés y Javier Limón.

Desde ese momento, no ha parado. Ha colaborado en discos de compañeros ('Neruda en el corazón', 'Limón', 'El niño de la bella sonrisa'...), compone letrillas (desde chica «me inventaba canciones») y ha trabajado con los grandes. Ahora, inicia una nueva aventura en 'La Voz'.