El policía más duro de Málaga se estrena en pantalla Canco Rodríguez es un policía con pasado de delincuente. / SUR Antena 3 estrena esta noche la versión televisiva de ‘Cuerpo de Élite’, con Canco Rodíguez encarnando al agente FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 6 febrero 2018, 00:30

Aquí se destapó el ‘caso Malaya’ tras una exhaustiva investigación o se detuvo al asesino Tony King. Por ello no es extraño que, si hay que montar una unidad especial para combatir el crimen, las autoridades recluten al «policía más duro de Málaga». El problema es que esto es una comedia televisiva y el supuesto detective sureño, Salva Baeza, acaba siendo confundido con el último ratero al que ha detenido el propio agente. Ese ladrón no es otro que el actor malagueño Canco Rodríguez que pasa de los pequeños robos a las grandes misiones de los cinco elegidos de la nueva serie cómica ‘Cuerpo de Élite’, que se estrena esta noche (22,30 horas) en Antena 3.

«Cuando me lo ofrecieron me hizo mucha ilusión porque nunca había tenido un papel de malagueño y además el rodaje iba a comenzar en mi tierra», señaló ayer a SUR Canco Rodríguez en un receso de la grabación del concurso ‘Tu cara me suena’. Una charla que aprovechó para comentar el «cameo de Fran Perea que nos ayuda a despegar la serie». Y es que el personaje de Canco Rodríguez es en realidad un delincuente que tiene que correr delante de su paisano Perea, que da vida al auténtico «policía duro», para escapar en una persecución por el Muelle Uno de la capital. Una huida sin éxito. O todo lo contrario, porque su detención es la que provoca la confusión que acabará con el ratero siendo fichado para la unidad especial, cuya primera misión será precisamente rescatar al sobrino del rey. No se dice su nombre en momento alguno, pero tiene toda la pinta de ser un Froilán.

«Es una serie muy gamberra, ácida y divertida, con unos argumentos muy pegados a la realidad», explica Canco Rodríguez que añade que en próximos capítulos tendrán misiones con «una duquesa con muchos cuadros» que podría recordar a la casa de Alba o una «familia catalana que blanquea dinero en Andorra» que podría sonar a los Pujol. «Hacemos un humor para que si el propio sobrino del rey ve la serie, también se ría», asegura el actor malagueño que, desde que concluyó ‘Aída’ en 2014, no había vuelto a una serie con papel estable hasta ‘Cuerpo de Élite’.

«Quería distanciarme de la televisión para que me echaran de menos», confiesa Rodríguez que añade que los personajes que le ofrecían eran «más de lo mismo» en referencia al popular Baraja de ‘Aída’. Su vacuna para la sobreexposición de aquella exitosa serie han sido el teatro (hace unas semanas pasó por el Teatro Cervantes y el Festival de Málaga con ‘La comedia de las mentiras’), el cabaret (‘The Hole’) y los concursos televisivos (‘Tu cara me suena’), entre otros. «No he parado estos tres años y me ha salido bien pese al riesgo que suponía rechazar ofertas de series y de un sueldo fijo», relata el actor que tenía «confianza en que me llegara un papel como el de ‘Cuerpo de Élite’».

La serie se basa en la película homónima de 2016, cuyo reparto original formado por María León, Miki Esparbé y Jordi Sánchez, es sustituido ahora por Cristina Castaño (que da vida a una boina verde madrileña), Octavi Pujades (un tédax valenciano), Adriana Torrebejano (una mossa d’esquadra catalana), Álvaro Fontalba (un ertzaina al borde de la anemia) y el propio Canco Rodríguez. «No se hará tanta comedia con la procedencia de cada uno, sino que es una excusa para representar diferentes cuerpos de seguridad», explica el malagueño, que desde esta noche demostrará que es un tipo duro. O casi.