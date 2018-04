El poeta César Brandon gana 'Got Talent' con sus versos originales César Brandon abraza a su madre tras su actuación en la final. / Telecinco Sus poesías singulares dedicadas al sistema binario, al World 2016 y a su madre han llevado a este joven, que hace seis años emigró de Guinea Ecuatorial a España, a alzarse con la victoria del 'talent show' de Telecinco RAQUEL MERINO Málaga Jueves, 12 abril 2018, 10:22

César Brandon se plantó por primera vez en el escenario de 'Got Talent España' y dejó boquiabiertos al jurado formado por Risto Mejide, Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache con una poesía sobre la peculiar relación que guardan los números 0 y 1. Y no solo sorprendió sino que emocionó con una apuesta sin duda arriesgada. Hasta el mismo Risto Mejide se rindió a los particulares versos de César Brandon: «Con tu verdad y tus palabras has emocionado a toda España», afirmó tras la primera actuación de este joven que hace seis años emigró de Guinea Ecuatorial a España y que confiesa que dejará de escribir el día en que a su madre dejen de gustarle sus poemas, es decir, nunca.

Precisamente a su madre, que anoche estaba sentada entre el público, dedicó César Brandon el poema con el que se ha convertido en ganador de la tercera edición de 'Got Talent España'. Unos versos en los que entrelaza su admiración por el World 2016 con un sentido homenaje a la mujer que le dio la vida:

«Hola, esta carta debía haberla escrito hace dos años, así que por esta vez permitirme hablar en primera persona y os prometo que ya acabo. Mamá, me encanta escribir a ordenador, aunque detesto todo lo que trae el Word 2016 como predeterminado. Sonará extraño, pero es como si la existencia me hubiese concedido la habilidad de leer entre opciones de interlineadoy la verdad es que detesto el cuerpo del Calibrí,los once puntos y el 1,0 de espaciado. Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favory también en guardar cada cinco minutos los archivos de Wordporque en cualquier momento podía producirse un apagón y nos quedábamos unos días sin luz. Mamá, gracias por tu gratitud,por todo lo bueno y por preocuparte del cuándo, del cómo, del dónde y con quién salía. Yo y mi juventud. A veces contestándote con mala actitud hasta que tú y tus collejas me recordabas que pa'mala tú. Mamá, lo siento por entender demasiado tarde que por más veloz que sea el amor a primera vista siempre quedará segundo si se enfrenta al amor de madre. Por enseñarme que padre no sólo es aquel que tiene un hijo, padres son todos aquellos a los que los sueños les quedan pequeños, a lo poco que duermen para cumplirlos y aparte. Lo siento por buscar lo extraordinario en otros planetas, por contestarte con mensajes cuando ya había encontrado la vida para llamarte. Mamá, ahora, ahora el mundo se detiene cuando hablo mamá,porque tú te casaste con la felicidad y no firmaste la separación de bienes. Y ahora... jamás volverá a pasar por mi cabeza la idea de quitarme la vida, porque la felicidad me debe la mitad de todo lo que tiene. Mamá, tal vez yo sólo sea un instante,como una de esas faltas de ortografía que en el Word 2016 se corrigen solas o se borra. Mamá, tal vez yo sea eso,pero yo te quiero recta, a doble espacioy en Times New Roman...Gracias».

A la tercera edición se presentaron más de 6.000 aspirantes que, tras varias cribas, se quedaron en 15 finalistas que anoche lucharon por un premio de 25.000 euros y un coche.

Pero desde su primera aparición, el nombre de César Brandon se hizo viral en internet y Risto Mejide no dudó en apoyarlo para que publicara su primer libro 'Las almas de Brandon', en la misma editorial que el publicista, que se ha convertido en éxito desde que saliera al mercado. El propio Brandon apunta en su cuenta de Twitter que trabaja ya en una segunda edición.

Mientras, este joven no deja de dar buena muestra de ese talento que le ha llevado a ganar 'Got Talent' en Instagram, donde expone algunas de sus poesías. Estos versos son solo una pincelada: