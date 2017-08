Los piratas ya no buscan barcos cargados de oro procedentes de las Indias, los de ahora se apoderan de algo más intangible, de ideas, de datos, de bites, de series de televisión. Las series se han convertido en el más preciado tesoro para estos modernos bucaneros. Y no solo las series, también las películas. Hace pocos años un fallo en los sistemas de seguridad de internet permitió que los piratas se apropiasen de los nuevos proyectos de la Sony. La relanzada saga de 'Star Wars' ha visto cómo muchas de sus sorpresas pasaban a ser de dominio público obligando a la Disney a cambiar desenlaces. Y a Tarantino le colgaron en internet el guion de 'Los odiosos ocho' antes incluso de que rodase la película.

En las series, 'Juego de tronos' se lleva la palma. Al fallo de la propia HBO, que puso a disposición de los espectadores españoles el sexto episodio de la séptima temporada dos días antes de su emisión por un fallo de la cadena, se suman los continuos robos de datos, filtraciones o 'spoilers' de la saga. ¡Ah, qué tiempos aquellos en que el cine lo veíamos en programas dobles de sesión continua, meses después de que las películas pasasen por los exquisitos y muy caros cines de estreno! No solo cuando veíamos las películas ya sabíamos casi todo de ellas, sino que entrábamos al cine, veíamos la última mitad de la primera película, la segunda y después el comienzo de la que habíamos visto media. Y si nos gustaba mucho y quedaba tiempo, la volvíamos a ver entera. Y disfrutábamos como locos con las películas. ¡Y ahora nos vienen con lo de los 'spoilers!'. Dicen que no desvelemos el final... ¡Qué sabrán ellos!

Lo sorprendente de estos piratas modernos es que no buscan (aparentemente) el enriquecimiento económico. Muchos se limitan a difundir lo robado solo por el placer de hacerlo. Como el niño que ha hecho una travesura sin ser consciente del todo. Pero también entran aquí las luchas entre empresas, que nada tienen que envidiar a los hambrientos tiburones del proceloso mar Caribe. Hay chantajes para los que se piden rescates multimillonarios a cambio de no difundir lo que no es tuyo. Y a todo esto, cada vez más espectadores esperan para ver de forma continua las temporadas completas a que estas finalicen y darse así un atracón.