'La peste', ¿un plagio de 'La leyenda del ladrón' de Juan Gómez-Jurado? Una imagen de 'La peste'. El escritor desvela las similitudes entre la primera serie que ha firmado el cineasta Alberto Rodríguez y la novela que publicó en 2012 COLPISA Madrid Domingo, 14 enero 2018, 12:07

Había más que expectación por 'La peste', la serie que ha supuesto el salto del cineasta Alberto Rodríguez, artífice de cintas como 'Grupo 7' o 'El hombre de las mil caras', a la pequeña pantalla. No era para menos. La de Rodríguez es la serie más cara de la historia de nuestra televisión y representa el intento de Movistar+ de poner la ficción española al nivel de la estadounidense y de títulos como 'Juego de tronos'.

La operadora estrenó el pasado viernes el serial al estilo Netflix, esto es subiendo a su servicio los seis capítulos que la componen de un tirón, pero el estreno no estuvo exento de críticas, las del escritor Juan Gómez-Jurado y sus seguidores, que no dudaron en comentar los parecidos entre su novela 'La leyenda del ladrón' y la serie protegonizada por Pablo Molinero y Paco León. «Me encanta 'La Peste', sobre todo porque me dicen que la escribí en 2012. Cuatro años de documentación, por cierto. Aquí por si queréis comparar», escribía Gómez-Jurado en la red de microblogging. Lo hacía adjuntando dos publicaciones de una usuaria que comparaba los dos primeros capítulos de la ambiciosa producción de con su libro.

Me encanta @LaPesteSerie, sobre todo porque me dicen que la escribí en 2012. Cuatro años de documentación, por cierto. Aquí por si queréis comparar: https://t.co/gWiPvBrLhp. 😢 pic.twitter.com/Sqx6Zd4KKz — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 13 de enero de 2018

«La peste, niños ladrones, el robabolsas que sueña con las Indias, la denuncia a traición, el acaparador de trigo, el refugio del ladrón en un agujero de la muralla... Demasiadas coincidencias solo en el primer capítulo», escribía. Y añadía: «En el segundo capítulo, se chantajea a un político homosexual que cede para evitar la hoguera, justo lo mismo que se hace con el tallador de la Casa de la Moneda en 'Leyenda del ladrón'. Aparece un burdel como el descrito como El Compás, se habla de un gigante negro...».

¿Alguien que haya leído La Leyenda del Ladrón está viendo #LaPeste? ¿Se “parecen” mucho, mucho, o soy solo yo? https://t.co/CXLLZpf73d — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 12 de enero de 2018

Afortunadamente hay 150.000 ejemplares en tapa dura por las casas de toda España. 😉 — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 13 de enero de 2018

El escritor zanjaba el tema preguntando si había más personas que pensaban que la serie había plagiado su novela y comentando que «afortunadamente hay 150.000 ejemplares en tapa dura por las casas de toda España».