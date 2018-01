María Esteve: «Mi perro es el epicentro de mi vida» María Esteve llevaba 6 años fuera de la parrilla de la tele. Ahora regresa con ‘Sabuesos’, donde un perro que habla es el protagonista. / R. C. María Esteve regresa a la tele seis años después con ‘Sabuesos’, la serie de TVE que protagoniza un can que habla. «No tengo miedo a que me robe planos» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Jueves, 4 enero 2018, 00:12

Cuando un actor deja de salir en televisión durante un periodo prolongado de tiempo, parece que deja de existir para el gran público. María Esteve (Mar de Plata, Argentina, 1974) llevaba seis años sin asomarse por la pequeña pantalla (a excepción de una participación en el concurso de Antena 3 ‘Me Resbala’, en 2014). Durante este tiempo ha sido ‘youtuber’ y se ha dedicado a gestionar la fundación que lleva el nombre de su padre, el bailarín Antonio Gades. Ahora regresa de la mano del director César Benítez a TVE con ‘Sabuesos’, una comedia policial protagonizada por un perro que habla y que la cadena pública estrenará «próximamente». «Pensaba que para una mujer de mi edad ya iba a ser imposible encontrar algo», confiesa ella.

– ¡Cuánto tiempo sin verla en televisión!

– Seis años, desde ‘Doctor Mateo’ (TVE). Me he dedicado a la Fundación Antonio Gades, que lleva el nombre de mi padre y le hacía falta una ayuda, he estado este tiempo en Málaga reconectando con mi familia y amigos. No me había planteado regresar a televisión, durante muchos años el trabajo había sido el único motor de mi vida y quería enriquecer mi vida con otras cosas.

– ¿Cómo ha sido la vuelta?

– Pensaba que iba a ser imposible encontrar algo, sobre todo para una mujer con mi edad, porque ya son otras las que tienen 25. Pero ahora tengo una película por estrenar con Emilio Martínez Lázaro y además me llamó la productora de ‘Sabuesos’.

–¿Qué vio en este proyecto?

– Te confieso que cuando me comentaron que el protagonista de la serie era un perro que habla pensaba que era una broma, pero lo más bonito que me ha pasado en mi carrera ha sido bajo el mando de César Benítez (el director de la serie), mi carrera despegó junto a él en ‘Nada en la nevera’. Así que confíe en su criterio, porque cuida mucho todo lo que hace.

– ¿No le daba miedo de que un perro le robara el plano?

– Miedo ninguno. En mi carrera siempre me he arriesgado, es lo que me gusta. Cuando no se hacían ‘thrillers’ me metí de cabeza en ‘El arte de morir’, o musicales, como ‘El otro lado de la cama’, que fue un pelotazo. Si hay un perro que habla allí voy de cabeza.

– ¿Tiene usted perro?

– Sí, se llama Boquerón. Es de raza chucho, recogido de la calle porque estaba enfermo. Es el epicentro de mi vida actualmente, mi macho Alfa. También hablo con él eh (risas).

– ¿Nota mucho cambio desde que dejó la tele?

– La dinámica de trabajo es la misma. Sí que noté mucho más cambio desde que se dejó de rodar en película y pasamos al formato digital. De repente se dejó de decir aquello de ‘¡pelo en el objetivo!’ y ya no había que repetir la escena. Lo que sí que noto es que ahora los actores nos tenemos que renovar cada día, hay que trabajar con ‘chromas’, sensores…

– ¿Tenía mono de series?

– No he dejado de hacer cosas, tenía un canal de YouTube con vídeos de tres minutos en los que yo escribía los guiones y lo producía. Pero sí que echaba de menos medirme a estos niveles y trabajar con un equipo.

– ¿Cómo está pasando estas fiestas?

– En Málaga junto a mis amigos y a mi familia. Ellos son el gran proyecto de mi vida. Me siento muy afortunada y quiero exprimir los buenos momentos porque no siempre los hay.