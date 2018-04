Patricia Montero: «Los perdedores llegan más al público» Patricia Montero compitió en danza acrobática antes de empezar a estudiar interpretación. :: R. C. Después de pasar por las cocinas de 'MasterChef Celebrity', Patricia Montero se atreve con el circuito de 'Ninja Warrior' (Antena 3). «Es el programa más exigente del mundo», confiesa MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 6 abril 2018, 12:36

A Patricia Montero (Valencia, 1988) le van los retos. Después de ser ocho veces campeona de España de Danza Acrobática se mudó a Madrid para empezar una carrera como actriz. El año pasado la vimos en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 2' (TVE), donde quedó finalista, y ahora se atreve con uno de los programas más duros de la televisión, 'Ninja Warrior', cuya segunda temporada se estrena hoy en Antena 3 (a partir de las 22.05 horas). La valenciana presentará el concurso con Manolo Lama y Arturo Valls, y estará junto a los 200 deportistas -algunos de la talla de Ruth Beitia o Amaya Valdemoro- que se enfrenten al circuito de obstáculos que la productora Globomedia montó en la Caja Mágica de Madrid.

- Dice que se siente muy identificada con 'Ninja Warrior'.

- Por mi pasado como deportista. Estuve hasta los 17 años compitiendo en danza acrobática, iba de competición en competición. Viví muy de cerca los nervios, la preparación, lo que es la competición y ahora he rememorado esas sensaciones estando a pie de pista con los participantes y sus familiares.

- ¿Se ha enfrentado al circuito?

- Me han liado (risas). Sí, a mí un reto me flipa y me lo propusieron. He probado el circuito y también el agua, que es lo que está debajo de los obstáculos cuando te caes.

- ¿Cómo se vive desde dentro?

- Es muy bonito, un programa muy divertido en el que hemos visto mucho nivel. Es el concurso más exigente del mundo y hay pocas personas que puedan presumir de haber conseguido el título de 'Ninja Warrior'.

- ¿Qué tiene que tener un 'Ninja Warrior'?

- Destreza, agilidad e inteligencia. Hace falta pensar por donde vas a atacar un obstáculo antes de hacerlo.

- No vale ser un forzudo y ya.

- Efectivamente. Hemos visto gente que venía muy preparada y con mucha musculatura que se ha caído a la primera de cambio. Ojo, hay algunas pruebas que, o tiras de potencia, o no las subes.

Historias de superación

- ¿Le ha llamado la atención algún concursante?

- Hay auténticas historias de superación, esa parte tan bonita y tan humana que tiene el deporte, que nos hace ser mejores personas. Hay dos concursantes que me han llegado al alma, una chica que sufrió un derrame cerebral y gracias al deporte ha salido adelante. Luego hay un chico con una enfermedad rara, no sabe muy bien lo que le pasa, tiene dolores en todo el cuerpo y sigue siendo acróbata. A veces tiene que usar la silla de ruedas, pero haciendo deporte se siente bien, libre.

- ¿Llegan más esas historias que las de los ganadores?

- Siempre, los perdedores llegan más al público, sobre todo si trabajan duro, al límite, por superarse.

- A Manolo Lama y a Arturo Valls no les vemos compitiendo...

- (Carcajada) Mira que lo he intentado, pero ya me tienen a mí para probar las pruebas.

- ¿Qué tal con ellos?

- A Arturo ya le conocía porque hicimos una serie para Antena 3. Manolo ha sido un descubrimiento, es una persona divertidísima.

- ¿Este programa es más duro que 'MasterChef'?

- No. Como deportista que prueba los obstáculos sin tener que competir, 'MasterChef' se lleva la palma, no he concursando en algo tan duro.

- ¿Le sigue picando la cocina?

- Yo misma me sorprendí con el nivel que salí. Aprendí a trabajar con nitrógeno líquido y a hacer esferificaciones. De vez en cuando sorprendo a amigos. Se quedan locos con lo que les hago de comer.