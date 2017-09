«Pasaremos de puntillas por los temas políticos» Adolfo Arjona presenta y dirige desde Málaga 'La noche con Adolfo Arjona', el nuevo espacio nocturno de la cadena COPE FRANCISCO GUTIÉRREZ Domingo, 3 septiembre 2017, 00:31

Una aventura radiofónica en la que la información, el entretenimiento y hasta la sorpresa estarán aseguradas. El veterano periodista Adolfo Arjona, director de COPE Málaga, ha aceptado el reto de conducir las madrugadas de la cadena de emisoras. ‘La noche con Adolfo Arjona’ se estrena esta madrugada (de domingo a lunes, 01.30), desde Málaga y para toda España.

Este nuevo programa supone un aliciente más para el periodista malagueño, que ha aceptado la responsabilidad de poner voz a las madrugadas de la COPE. «Es una suerte, y una ventaja, poder hacer el programa desde la ciudad donde te sientes agusto y eres feliz», afirma Adolfo Arjona. Por esto no es un inconveniente, sino una ventaja, presentar y dirigir un programa nacional y diario, de lunes a viernes, con una redacción compartida entre Málaga y Madrid. Los avances técnicos se convierten así en un aliado perfecto. Ya Carlos Herrera hace el programa de la mañana desde Sevilla (desde las 6 de la mañana a la una de la tarde), con lo que la incorporación de Arjona a la noche significa que casi la mitad de la programación de la cadena COPE se hará desde Andalucía, lo que supone también «un orgullo como andaluz». El equipo técnico y la redacción estarán repartidos entre Málaga y Madrid, lo que obligará a su director a realizar un esfuerzo mayor en la coordinación de periodistas, invitados y técnicos.

‘La noche con Adolfo Arjona’ será un programa «básicamente de actualidad, aunque pasaremos muy de puntillas por los asuntos políticos», que se emitirá cada noche inmediatamente después del programa deportivo, que presenta, de 23.30 a 01.30, Juanma Castaño. Hasta las 4 de la madrugada la noche de la COPE será responsabilidad de Adolfo Arjona. Un proyecto que ha llenado de ilusión al periodista natural de Córdoba pero que este pasado mes de junio ha cumplido 25 años al frente de la emisora de Málaga, lo que le convierte en el decano de los directores de medios de comunicación malagueños, «que no el de más edad», bromea. En estos años «he hecho casi de todo», tanto delante de un micrófono como en puestos de responsabilidad. Así, ha pasado por la cadena Ser y Onda Cero, y también ha realizado programas de televisión en Canal Sur o informativos en 13TV. Además de director de COPE Málaga, ha ocupado puestos de responsabilidad a nivel nacional, en concreto subdirector general de esta misma cadena de radio.

Garrido Moraga, José Manuel Frías, el juez Pinazo o el cofrade Enrique Vega, entre sus colaboradores

No es la primera vez que Arjona se ocupa de las noches de la COPE. Sin ir más lejos, esta última temporada ha ocupado la madrugada del viernes al sábado con ‘La noche de Adolfo Arjona’. Además de este programa semana, hace unos años dirigió ‘La noche de la COPE’, durante una temporada, una experiencia que resultó «agotadora», por lo que al terminar la temporada pidió el relevo. «Ahora, el planteamiento de los directivos de la cadena ha conseguido ilusionarme», afirma.

Reconoce que trabajar de noche «resulta agotador», y supone un desgaste físico, por lo que pretende llevar una vida «metódica, ordenada y muy saludable». En todo caso, sabe que será duro, pero está acostumbrado a los retos. «La vida me ha enseñado que la distancia más corta entre dos puntos puede ser una línea recta, pero yo nunca la he encontrado», dice con humor. Por esto, entiende que «si el esfuerzo y el sacrificio me han traído hasta aquí, estoy seguro que llegarán nuevas ilusiones».

Para esta nueva responsabilidad a nivel nacional Adolfo Arjona se va a rodear de colaboradores que le han acompañado en algunos de los programas que ha dirigido y presentado hasta ahora. Así, cuenta con el catedrático de Lengua y Literatura en la UMA Antonio Garrido Moraga, con el periodista experto en crónica negra José Manuel Frías, con Andrés Rodríguez, director de la revista ‘Forbes España’, con el juez Bernardo Pinazo o el cofrade malagueño Enrique Vega, entre otros.

Acompañar y entretener

El reto de Adolfo Arjona es acompañar y entretener a la audiencia de madrugada. «El taxista, el panadero, el vigilante nocturno o la enfermera no son un público distinto al que escucha la radio por la mañana», asegura, por lo que les interesa tanto la información como el entretenimiento. Pero aunque sea básicamente un programa de actualidad, avanza que «pasaremos muy de puntillas por los temas políticos», convencido de que lo que apetece escuchar a los oyentes de la madrugada son «historias sobre la realidad de la gente, aquellos pequeños detalles que pasan desapercibidos porque la información política lo ocupa todo, temas que nos divertirán o nos dejarán boquiabiertos por la sorpresa», afirma.

«Hacer la radio que entretiene, que es la radio que a mí me gusta» es, en definitiva, el objetivo de Arjona al frente de este nuevo programa, al que invita a los oyentes «sin ningún compromiso»: «que nos escuchen, nos conozcan y nos den la oportunidad de acompañarles», es lo único que pide Arjona.

Especial mensual. Todo un clásico de la actualidad política local, 'La tapadera' ha ocupado la programación de tarde de COPE Málaga, bajo la dirección de Adolfo Arjona. La dedicación que supone un programa diario nacional le impide seguir con el espacio local, pero aún así anuncia que habrá un especial 'La Tapadera' un lunes al mes, ya desde octubre, en el que abordará «los dos o tres temas más potentes» de la actualidad malagueña.