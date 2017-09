Nada más empezar, en 'Sentido común' (Telecinco) se escucharon las expresiones 'Holi' y 'cuñados'. También que quizá el sentido común sea el menos común de los sentidos. Lugarcomunismo a granel. Dos chonis, dos chinos, dos barrenderas, dos góticos flamígeros... Miedo. No es que prefiera escuchar a Antón Losada, pero tampoco tengo interés en la opinión de estos sobre Corea del Norte o la educación. El sentido común, si existe, lo tiene Sancho Panza, no Pancho Sánchez (ellos). Para que el tinglado tuviera éxito, habría que encontrar gente con chispa. Y hubo poca. “Mi hijo no pudo terminar la carrera porque cada vez eran más caras”. “Tu hijo era un borrego”. También hablan de Alba Carrillo, ya fija en 'Sálvame'. “Es una luchadora”, explica uno de los agricultores. “¿Pero qué va a luchar esa mujer si se levanta a las 12? Una tía que no sabe lo que es fregar un cacharro, que no sabe lo que es hacer un arroz con tomate... ¿Qué lucha es esa?”.

El tipo, como tantos, seguía en esos años 60 a los que condujo Arturo Valls en el simpático pero prescindible 'Me cambio de década'. Las mujeres tenían que hacer todo en la casa y los hombres leían el periódico. Ya me gustaría que los hombres siguieran leyendo el periódico. Yo les friego. A la madre trasladada a lo que ya conocía le hacía gracia el asunto. Las hijas no entendían nada (vivirán en Marte).

La 1 estrenó su ficción interactiva. En 'Si fueras tú', el espectador decide cómo continua la trama. Misión: recuperar al público joven con la ayuda del equipo de 'El Ministerio del tiempo'. Alba es una joven que tras mudarse a una nueva urbanización descubre que es clavada a una muchacha desaparecida. La nueva serie, con episodios de 20 minutos, pasará a emitirse a través de www.playz.es/sifuerastu y volverá con una tv movie recopilatoria. Al acabar cada episodio, se puede hablar con la protagonista por Facebook Live. También hay Whatsapp. Pero aparte de estas moderneces, hay riesgo en el guión, en la producción, es una verdadera novedad por parte de TVE. Para chiquillos, vale. Pero ellos también existen. Aunque digan “Holi”.