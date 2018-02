Paz Padilla se emociona y llora en directo al recordar a Chiquito de la Calzada en El Hormiguero Paz Padilla recibió un caluroso aplauso del público tras emocionarse. / Antena 3 La presentadora y actriz contó a Pablo Motos divertidas experiencias: «Cuando llegaba, llegaba el maestro de todos», confesó SUR Málaga Miércoles, 21 febrero 2018, 13:28

La cómica, presentadora y actriz Paz Padilla, que está triunfando en el Teatro Capitol de Madrid con la comedia 'Desatadas', visitó este martes el plató de 'El Hormiguero 3.0'. Paz Padilla habló largo y tendido sobre su último viaje a China, y las divertidísimas experiencias que pasó en el país oriental. Sin embargo, uno de los momentos más delicados de la entrevista llegó cuando recordaron la figura de Chiquito de la Calzada, gran amigo de Padilla recientemente fallecido. La cómica, al ver su imagen en la pantalla, se emocionó llegando incluso a llorar en directo. «¡Ay! Yo no puedo verlo... no sé qué me pasa», decía mirando la imagen de Chiquito por un monitor. Poco después recibía el aplauso del público para arroparla.

«A mí me llaman por teléfono porque había ido a acompañar a mi cuñado a un casting. Voy a Antena 3 y me encuentro a un grupo de 15 cómicos. Teníamos que ver cómo encajábamos entre nosotros y allí estaba Chiquito», contaba Paz Padilla justo antes de emocionarse al recordar a su amigo. «Era una bellísima persona. No conozco a nadie que no diga nada bueno de él. Era muy bueno, muy ingenioso y muy generoso. Cuando llegaba, no existía nadie más. Cuando llegaba, llegaba el maestro de todos. Él siempre tenía que estar de broma y había mucha gente que no le entendía del todo. De hecho, Sardá me pidió que me quedara en una entrevista en 'Crónicas Marcianas' porque decía que no siempre le entendía», confesó a Pablo Motos.