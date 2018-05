Pablo Alborán: «Voy a copiarle a Dani García la receta del arroz de morcilla» El artista malagueño protagoniza 'Masterchef' junto al dos estrellas Michelin de Marbella. «Voy a darlo todo», advierte el músico sobre la nueva gira que le trae el viernes a Málaga MARINA MARTÍNEZ Lunes, 14 mayo 2018, 07:35

«Me va a dar algo». La cara de Jorge lo decía todo. Una mezcla de nervios, emoción y alegría dibujó el rostro del concursante de 'Masterchef' en cuanto lo vio aparecer: ahí estaba ante él su admirado Pablo Alborán. El malagueño protagonizaba este domingo la prueba por equipos del programa de TVE. Pero no era el único aliciente. Aún quedaba una sorpresa más, su paisano Dani García. El cocinero marbellí fue el encargado de diseñar el menú que los concursantes debían elaborar para el músico y su equipo. En total, medio centenar de personas (entre músicos, equipo técnico y personal de su discográfica) y cuatro propuestas: tomate nitro con gazpacho y erizo, arroz de morcilla y navajas, pescadilla de Marbella con jugo de chirlas especiado y guisantes lagrima y boniato asado con mandarina. No fue fácil para ninguno de los equipos. La cocina echaba humo. Al final, el propio dos estrellas Michelin de Marbella tuvo que ponerse manos a la obra para que los platos llegaran a tiempo, y en buen estado, a la mesa. Al otro lado, apenas notaron el caos. Alborán no solo dio el visto bueno al menú, sino que confesó algo: «Voy a copiarle a Dani García la receta del arroz de morcilla».

También tuvo tiempo el malagueño de hablar de música, y de su nuevo álbum, y gira. «Este disco es especial porque ha nacido desde la calma, es un disco que he compuesto desde mi casa en Málaga, sin prisa, sin fecha. Yo pensaba: si me quieren, van a entender que necesito componer otra vez desde ese lugar», reconoció sobre 'Prometo' y el tour con el que hará doblete en Málaga el viernes y el sábado. «Prometo mucha música. Nos estamos dejando el alma para que la gente disfrute», advirtió el malagueño, asegurando que lo tenía claro cuando empezó con el disco: «Ahora tengo las pilas cargadas y ahora voy a darlo todo». Sus seguidores respondieron desde el primer momento: acabó 2017 como número uno y disco más vendido del año. Buena muestra se vio este domingo en 'Masterchef': los concursantes seguían al pie de la letra 'Prometo', que Alborán interpretó al piano. Una de las pocas compensaciones de una prueba de la que finalmente sólo se salvarían tres participantes: Sofía, Daniel y Fabio. La última prueba, en la que tuvieron que hacer un plato libre por grupos, fue la que decidiría el siguiente eliminado, en este caso, Ramón.