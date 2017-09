Pablo Alborán confiesa los motivos de su retirada: «Necesitaba volver a mi tierra con los míos» Pablo Alborán, en el plató de 'El Hormiguero 3.0' El cantante malagueño reflexiona sobre su parón musical de casi dos años y presenta sus dos nuevos singles en 'El Hormiguero 3.0' SUR Jueves, 14 septiembre 2017, 12:23

El huracán Pablo Alborán vuelve. El cantante malagueño regresa con fuerza después de retirarse de los escenarios durante casi dos años de merecido descanso. Este miércoles el artista reapareció en televisión de la mano de Pablo Motos con quien habló de los motivos de su retirada temporal, -una decisión que sorprendió a muchos-, así como de la nueva etapa profesional que afronta a partir de ahora. «Mi peor enemigo he sido yo mismo, necesitaba hacer un impasse», confesó en 'El Hormiguero 3.0' donde presentó los dos primeros singles de su nuevo disco, dos canciones que muestran a un Alborán muy diferente: 'Saturno' y 'No vaya a ser'.

Tal y como contó Pablo Alborán, fue un día de concierto cuando se dio cuenta de que necesitaba un descanso. «Me acuerdo que abracé a Esperanza, que trabaja conmigo, y le dije: Quiero irme a casa. Y entonces me miró y me dijo: '¿Tú quieres ir a casa? Mañana nos vamos para casa'. Y, al rato, dije... No. Voy a terminar lo que tengo, voy a cambiar el chip, pero necesito desconectar, necesito realmente volver a la calma. Tenía en la cabeza el próximo disco, en poder componerlo con tiempo, sin prisa, sin fecha... Necesitaba vivir un poquito y vaciarme». Sin duda, la desaparición del malagueño dejó sin habla a gran parte de sus fans que lo contemplaban en lo más alto de su carrera musical.

El artista aseguró que no se trataba «ni de pánico escénico, ni de ningún drama», tampoco llegó a odiar la profesión. Simplemente «necesitaba hacer un impasse, parar un poquito». Alborán confesó que por entonces necesitaba regresar a su tierra, a su casa y volver a tener conversaciones con su familia. «Me he perdido muchas cosas de la familia y mis amigos sin querer», aseguró antes de contar una emotiva conversación con su hermana en la que ella le aseguraba que hace siete años, cuando explotó todo, «se quedó sin hermanito» porque él emprendió un camino para cumplir un sueño. «Me hacía falta estar con los míos», sentenció Alborán.