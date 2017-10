OPINADORES VARIOS

Carlos Herrera ya hace promos de su nuevo programa en TVE. «Hay gente que me ha pedido por favor que vuelva a la televisión y hay gente que me ha pedido por favor que no vuelva. ¿Cómo lo ves?». Cuando se habló del fichaje, hubo muchos que sacaron el hacha. «Tener a la caverna ultraizquierdista incendiada por un anuncio de programa no confirmado es maravilloso». Lo curioso es que no hubiera la misma reacción con la vuelta de Paco Lobatón. Demonios, Lobatón. Demonios, '¿Quién sabe dónde?'. Demonios, ya si eso que vuelva Ricardo Fernández Deu. El programa de Herrera se llama '¿Y tú qué opinas?'. Entretenimiento y participación, dicen. Aquí viene lo que da miedo. Como objetivo, «ofrecer una radiografía en tiempo real de lo que opinan los espectadores de los temas más cotidianos», convirtiéndolos en «auténticos creadores de opinión». Hombre, lo que estábamos esperando. Y, además, cada semana habrá cuatro familias desde sus casas. Pero, vaya, como Fernando Tejero dice de 'Master Chef', todo está hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa ahí (adaptémoslo a cualquier espacio) es mentira.

Estrenaron en Telecinco un programa horrible que se llamaba 'Sentido común' para que la gente común hablara. Dos chonis, dos chinos, dos barrenderas, dos góticos flamígeros... «Mi hijo no pudo terminar la carrera porque cada vez eran más caras», dijo una. «Tu hijo era un borrego», le contestó otra. Luego lo pasaron a las tardes de Cuatro con la incorporación de «celebrities opinadoras». ¿Y eso qué es lo que es? Pues Carmen Lomana o Rappel, que han aparecido como invitados.

Supongo que Fran Rivera, operando desde 'Espejo público', también es una celebrity opinadora. Ahora ha cargado contra Gerard Piqué: «Además de hipócrita es un cobarde. Que diga que es independentista». Fran Rivera suele conseguir lo contrario de lo que pretende. Hay dos personas a las que los taurinos no quieren oír defender la fiesta. Uno es Juan José Padilla. El otro es Francisco Rivera. En todo caso, yo he llegado a un momento en que la única opinión que me interesa es la de Paquita Salas.