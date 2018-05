La nueva serie de Antena 3 'Toy Boy' convertirá Tabacalera en plató de rodaje Instalaciones destinadas al Museo de las Gemas en Tabacalera, que ahora se han cedido al Polo Digital para que albergue producciones audiovisuales. / Ñito Salas Este 'thriller', que está protagonizado por un 'stripper', filmará exteriores en la Costa del Sol e interiores en el Polo Digital FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Jueves, 10 mayo 2018, 00:38

No solo se ha convertido en un imán para empresas de videojuegos y tecnología. El Polo de Contenidos Digitales de Málaga también atrae a otras empresas audiovisuales. Como productoras de cine y televisión. La primera en reservar sitio en este espacio fue la serie británico-norteamericana de mafiosos 'Snatch', que instaló allí su cuartel general desde que el pasado enero comenzara el rodaje de su segunda temporada que transcurre íntegramente en la Costa del Sol. Pero esta producción internacional de Sony no será la única. La nueva serie de Antena 3 'Toy Boy', que protagoniza un 'stripper', también tiene previsto filmar su primera temporada en Málaga y tendrá su sede en el antiguo edificio de Tabacalera, que además de oficinas también se convertirá en plató de rodaje para esta ficción.

Según ha podido confirmar este periódico, el 'thriller' de Atresmedia tiene previsto comenzar su rodaje el próximo otoño en Málaga para narrar la historia de un 'stripper', Hugo, que involuntariamente se ve envuelto en un hecho criminal y se lanza a una venganza. Marbella y Málaga son algunas de las localizaciones que se han seleccionado para esta serie que transcurre en el mundo de la noche y de las fiestas de alta sociedad. Unos exteriores a los que se une el Polo Digital que no solo albergará los espacios administrativos para esta producción, sino que también centrará en este edificio el rodaje de interiores, por lo que la filmación se realizará casi al completo en la provincia.

La serie Título 'Toy Boy' Dirección Iñaki Mercero. Producción Una creación de Plano a Plano para Atresmedia. Rodaje Se desarrollará durante seis meses, a partir de otoño de este año con exteriores en Marbella, Málaga y la Costa del Sol, e interiores en el Polo de Contenidos Digitales.

El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, anunció el pasado martes que la demanda de producciones audiovisuales ha hecho que el Polo Digital se 'anexione' el módulo 3 bis, el último espacio que quedaba libre en Tabacalera, para ganar cerca de 6.000 metros cuadrados en los que se instalará temporalmente una producción de la que no reveló el nombre. Ese título es la serie 'Toy Boy', que lleva desarrollando desde el pasado año la compañía Plano a Plano, para Atresmedia. Esta ficción televisiva española no es la única que se ha interesado por rodar en Málaga y establecerse en el Polo Digital, ya que, según ha confirmado este periódico, también se ha barajado este espacio para otras series y películas internacionales que aún no están confirmadas.

El rodaje de 'Toy Boy' en Málaga, cuyo contrato ya está firmado con el Ayuntamiento, ocupará así el espacio del malogrado Museo de las Gemas, para lo cual se ha pedido una licencia de obras en la planta baja que ya está concedida, por lo que la productora podrá comenzar las obras próximamente. La remodelación del edificio que iba a ser museo en unos estudios de rodaje consistirá en dejar zonas diáfanas y modulables para los decorados, instalación de equipos de luminotecnia, aire acondicionado, aseos y sistemas contra incendios, especificó Mario Cortés. Las obras de adaptación de este espacio de Tabacalera, que afecta a unos 3.000 metros cuadrados de la planta baja, estarán listas para que el rodaje comience en los próximos meses de septiembre u octubre. En principio, la filmación de la serie tendrá una duración aproximada de seis meses.

Objeto sexual

El proyecto de 'Toy Boy' comenzó a barajarse hace casi un año cuando el productor de Plano a Plano, César Benítez, anunció la preparación de esta serie protagonizada por un 'stripper' en la que se aborda el cuerpo como objeto sexual, pero desde la óptica masculina. «¿Cómo es la vida de los hombres que se ganan la vida por su cuerpo, que son instrumento de deseo? ¿Tiene las mismas carencias que una mujer? ¿Cómo relaciona su trabajo con su vida personal? ¿Es frustrante que sólo se les quiera por su cuerpo?», se preguntaba entonces Benítez, que adelantó que la trama se ambienta en el mundo de la alta sociedad y que tendría formato de 'thriller'.

El espacio, que iba a ser Museo de las Gemas, será remodelado para acoger el rodaje de esta producción televisiva

Según señaló entonces el productor, la dirección de 'Toy Boy' corresponderá a Iñaki Mercero ('El tiempo entre costuras' y 'El Caso') y, en un principio, estaba previsto que se rodaran dos temporadas, aunque este extremo no está confirmado. En diciembre pasado, Antena 3 adquirió los derechos de esta producción televisiva de Plano a Plano y dio el visto bueno definitivo a esta nueva serie que comenzará a rodarse en el último trimestre del presente año.

Tras su etapa en la compañía Boca a Boca, César Benítez fundó en 2011, junto a Aitor Gabilondo, la productora Plano a Plano, que consiguió su primer gran éxito con la serie policíaca 'El Príncipe' (Telecinco). A esta siguió la comedia 'Allí abajo', uno de los referentes actuales de la programación de Antena 3 y que ya va por su cuarta temporada. Además, esta promotora audiovisual también tiene pendiente de estreno 'Sabuesos' (TVE), con el protagonismo de Salva Reina, a la que se une ahora el proyecto 'Toy Boy'. Un 'thriller' al que le queda 'desnudar' todavía muchos detalles. Entre ellos, su reparto.