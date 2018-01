Noemí Galera se derrumba en OT tras un desafortunado comentario con un micro abierto La directora de la Academia rompió a llorar ante los concursantes tras haber llamado "niñato" a Alfred por incumplir una norma SUR Jueves, 4 enero 2018, 13:15

Los micrófonos -cuando se quedan abiertos- pueden acabar jugando malas pasadas. Y sino que se lo pregunten a Noemí Galera. La directora de la Academia de Operación Triunfo ha protagonizado una polémica en las últimas horas, que le ha llevado a romper a llorar delante de los concursantes. Todo ocurrió durante el reparto de los temas de la gala 10. En un ejercicio de transparencia, Galera confesó haber llamado "niñato" a Alfred y se disculpó por ello. La descalificación -fruto de un enfado de la directora- se produjo después del repaso a la gala 9, como recoge Vertele. Una vez finalizado, Noemí y su equipo se marcharon al despacho. En ese mismo momento, y en otra sala, Alfred entregó a Amaia el regalo de su cumpleaños: dos discos del grupo Txarango. Un obsequio especial de no ser porque los concursantes no pueden tener CDs dentro de la Academia, como así marcan las normas.

En ese momento María, la recepcionista, comunicó lo ocurrido a Noemí Galera. En ese instante, al parecer, todos los profesores tenían el micro desconectado salvo la propia María. Y fue precisamente por su micrófono encendido por donde se coló el comentario de la discordia: "El niñato éste siempre haciendo lo que le sale del higo".

El comentario, perfectamente audible por el canal 24 horas, ha llevado a Noemí a dar explicaciones. "No me he dado cuenta de que era un regalo", se justificó ante el afectado, que optó por quitar hierro al asunto. "No pasa nada, ha sido mi culpa" advirtió. Pese a todo, la situación acabó sobrepasando a Galera, que terminó llorando.