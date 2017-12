¿Qué fue del niño de 'Hola, soy Edu, feliz Navidad' veinte años después del anuncio? Youtube El spot se convirtió en todo un fenómeno y no había persona que no utilizase la frase del niño para felicitar las fiestas SUR Jueves, 28 diciembre 2017, 13:15

Sin duda muchos aún lo recordarán con total claridad en Navidad. Corrían las navidades del año 1997 y en las pantallas televisivas arrasaba un anuncio de una compañía telefónica en el que un niño con gafas llamaba a todos los números de la agenda de sus padres para desearles felices fiestas diciendo: «Hola, soy Edu, ¡Feliz Navidad!». El spot se convirtió en todo un fenómeno y no había persona que no utilizase la frase del niño para felicitar las fiestas a los suyos.

Veinte años después muchos se preguntan qué fue del niño del anuncio, que, por cierto, volvió a protagonizar más anuncios de la compañía telefónica y de otros productos como caramelos o diarios deportivos. El actor no se llama Edu, su nombre real es Enrique Espinosa y es un joven emprendedor que ha desarrollado una exitosa carrera en el campo del desarrollo web y marketing digital. Es el fundador de una consultoría tecnológica que luce el nombre de Agencia Ninja. «Lo he aprendido todo solo pero también me he arrimado a los mejores», afirma Espinosa, según publica ABC.

Para Enrique Espinosa, aquella experiencia supuso «la oportunidad de entrar en un mundo fabuloso para un niño, que me permitió aparecer en los programas de máxima audiencia de televisión y disfrutar de un gran éxito a pesar de que fuera muy efímero. Tuve problemas sobre todo cuando iba por la calle o aparecía en sitios públicos, todo el mundo me conocía y desde la perspectiva de un niño esto es difícil de comprender. Durante 20 años he estado meditando sobre el porqué del impacto del anuncio y cuando descubrí el motivo, cree mi proyecto para aplicar la metodología del éxito del anuncio junto con la tecnología digital», según ABC.

Enrique Espinosa.

En la actualidad, Enrique Espinosa está totalmente alejado del mundo publicitario televisivo. Su vida se centra en potenciar su consultora centrada en ofrecer desarrollos propios y transformar digitalmente pymes que necesitan un empujón.

.