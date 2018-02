Natalia Ferviú abandona 'Cámbiame'

La estilista Natalia Ferviú se marcha de 'Cámbiame', el programa diario de Telecinco en el que sus protagonistas modifican su imagen y en el que estaba desde su estreno en junio de 2015. Lo ha hecho a través de una carta publicada en sus redes sociales. «Me parece justo pediros disculpas por haber permanecido en silencio hasta hoy, pero el ruido es un mal aliado de la calma y prefiero hacerlo ahora. En los últimos días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto, pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por cómo se han desarrollado los acontecimientos, y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar de rumbo», ha dicho a sus seguidores.