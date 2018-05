'Muslona, Muslona', el nuevo éxito de los malagueños de 'Cómeme el donut' revoluciona Factor X El dúo malagueño 'Glitch Gyals' sorprendió de nuevo con un tema en defensa de las tallas XL y la «celulitis free» en televisión, aunque fue eliminado BORJA GUTIÉRREZ Sábado, 26 mayo 2018, 10:37

Lo han vuelto hacer; la han vuelto a liar, en el mejor sentido de la expresión. De los creadores de 'Cómeme el donut', el grupo malagueño 'Glitch Gyals', formado por los primos Alejandro (Jirafa Rey) y Pilar Robles (Lapili), entonó su nuevo 'hit': 'Muslona'. Un tema donde se reivindica la «celulitis free y los cuerpos de guitarra». Aunque no les sirvió para seguir en el programa.

Al estribillo «Muslona, muslona, vamos a ponernos de moda» le acompaña, como ya se vió en 'Cómeme el donut', una letra precisa y certera, simple y pegadiza; los ingredientes del éxito. Y además, la coreografía levantó el plató del 'talent show'. Uno de los alicientes eran los muslos de Lapili, con cuyo chasquido se acompañaba la base musical como una percusión más. Mucho cachondeo, y bien conducido.

«La poca vergüenza llegó al escenario, y me encanta», adelantaba el presentador, Jesús Vázquez. Era el número más esperado y lo dejaron para el final, aunque sin alejarse mucho del 'prime time'. Los artistas malagueños luchaban por estar entre los cinco elegidos en el equipo de los grupos, en la conocida como 'fase de las sillas'.

Enfrente le juzgaría el único de los cuatro del jurado del formato que les dio un no en la audición anterior, Xavi Martínez. Y sabiéndolo, contestaron: «No tengo el Factor X, tengo el XL», una respuesta perfecta, aprovechando el doble sentido para la canción. A pesar de la atónita reacción de Risto Mejide: «¿De verdad no le vas a dar una silla?», Xavi Martínez volvió a darles un no que supone su eliminación del programa.

Al final, «el objetivo es que haya más cuerpos en televisión como el de mi prima», explicó tras la actuación Alejandro Robles, alias Jirafa Rey, creador de la canción. Un perfil singular que fue descubierto por este periódico; es filósofo, poeta y 'showman'.

A pesar de esto, habrá representación malagueña en la siguiente fase. El grupo de flamenco fusión 'SolDSon' consiguió una silla en el equipo de los grupos para la siguiente fase del concurso. Son tres artistas, de los que destaca por encima del resto la inconfundible voz de Carmen, una mujer carismática, con tono de música negra que ha cautivado al 'talent show'. Estarán a cargo del 'coach' Xavi Martínez.

Esta es la letra completa de 'Muslona':

«Gordita, celulítica, Lapili, Jirafa Rey.

Yo sé que te gusta, fatty gyal.

La percusión no es un tambor, NO...

es un sonido más sabrosón,

hacia tu oreja desde su jamón.

Muslona, muslona, muslona, muslona,

muslona, muslona, vamo' a ponerlo de moda.

Muslona, muslona, muslona, muslona,

muslona, muslona, vamo' a ponerlo de moda.

Muslona, muslona, muslona, muslona,

muslona, muslona, vamo' a ponerlo de moda.

Te busco en las revistas, me resulta agotante,

¿dónde están los muslos que hablan y tiran pa' lante?

Parece que tú a nadie le interesas,

átate y júntate las piezas.

Celulitis free, celulitis free

celulitis free, free, free, free, free.

Celulitis free, celulitis free

celulitis free, free, free, free, free.

Cuerpo de guitarra...

el tuyo de ukelele...

tú no tienes el factor x...

¡lo tengo en XL!

Muslona, muslona, muslona, muslona,

muslona, muslona, vamo' a ponerlo de moda.

Alegría pa' tus muslos,

alegría pa' tus muslos... AAAHHH«.