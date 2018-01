Lo más extraordinario de 'Mujercitas' (2017) es que una cadena española haya comprado inmediatamente el especial navideño de la BBC. Esa tradición, muchas veces dickensiana, que tanto envidiamos cada año (aquí como especiales tenemos lo de Mota). La cadena ha sido Telecinco, que emitió la miniserie la tarde del lunes de un tirón, lo mismo que si hubiera puesto 'Lo que el viento se llevó'.

Por supuesto, no reventó los audímetros, pero un 11% de cuota de pantalla y 1.389.000 espectadores son bastantes para una historia que nos sabemos de principio a fin. No sólo por haber leído la novela de Louisa May Alcott sino por todas las versiones cinematográfica que hemos visto. Además, solía ser la película navideña, mucho más que 'Qué bello es vivir'. Las versiones más conocidas son la de George Cukor de 1933 con Katherine Hepburn y Joan Bennett; la de Mervyn LeRoy de 1949 con June Allyson, Elizabeth Taylor, Janet Leigh, Margaret O'Brien y Mary Astor, y la del 94 con Susan Sarandon, Winona Ryder o Kirsten Dunst. Esta es la primera película en la que la actriz que interpreta a la madre (aunque mi favorita sea la señorial Mary Astor) es la estrella del reparto. Ha vuelto a pasar con la versión televisiva de la BBC. De hecho, las actrices más importantes son la antipática tía March (Angela Lansbury) y la madre (Emily Watson, que venía de sufrir mucho en 'Apple Tree Yard'). El señor Laurence está interpretado por el gran Michael Gambon. Aunque lo más perturbador es que Dylan Baker sea el padre (una no puede quitarse de la cabeza a su perverso Colin Sweeney de 'The Good Wife' y 'The Good Fight'). Entre las curiosidades, decir que Jo es Maya Hawke, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. Un huevo de pava.

Y todas estas tonterías hacen atractivo este 'Mujercitas' de Heidi Thomas (la creadora de 'Llama a la comadrona'). Porque no es gran cosa. Porque sabemos que Amy se va a hundir en el hielo mientras patina, que Jo se va a cortar el pelo para conseguir dinero, que Beth se va a morir, que Jo terminará con el profesor. Por muchas veces que lo vea, esto siempre me parece mal.